DAL 15 NOVEMBRE ACCESSO AL CATASTO INFORMATICO IMPIANTI TERMICI

Dal 15 novembre i cittadini e i manutentori potranno consultare i dati relativi ai propri impianti termici collegandosi all’indirizzo https://portal.basilicata.iter-web.it/, o all’apposita pagina che sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

“Con il Catasto informatico – afferma l’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa – verrà effettuata la targatura degli impianti termici con l’obiettivo di identificarli in maniera univoca.

I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di condominio e gli interessati a vario titolo avranno accesso in tempo reale a tutte le informazioni riferite agli impianti termici in loro gestione, nel segno della trasparenza e di una pubblica amministrazione più efficiente.

Nel Catasto confluiranno il bollino informatico e i Rapporti di controllo ed efficienza energetica (Rcee).

Per venire incontro ai cittadini e garantire una maggiore sicurezza e controllo degli impianti termici, inoltre, stiamo modificando la norma della legge regionale 30 del 2016, per ridurre, a parità di costo per i cittadini, da quattro a due anni la frequenza di trasmissione dei rapporti da parte dei manutentori per le caldaiette”.

Il Catasto consentirà, infine, una gestione automatizzata delle comunicazioni, delle ispezioni in loco nonché dell’emissione delle sanzioni previste dal decreto legislativo192/05.

La gestione è stata affidata alle Province di Potenza e di Matera e al Comune di Potenza