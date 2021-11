PANINI COMICS PRESENTA “QUARANTINE PROPHETS”

Fabio Guaglione, visionario regista milanese,e una squadra di giovani scrittori e sceneggiatori di talento stanno dando vita a storie fantastiche, popolate di personaggi indimenticabili, che saranno pubblicate al tempo stesso come romanzi, da HarperCollins, e come graphic novel, da Panini Comics.

FABIO GUAGLIONE è nato a Milano nel 1981. Assieme a Fabio Resinaro ha realizzato videoclip, spot e cortometraggi vincitori di festival internazionali arrivando al film True Love e a Mine, lungometraggio di produzione americana distribuito in tutto il mondo.

Il cult movie – candidato a due David di Donatello e due Nastri D’Argento – fa da apripista al film Ride, che ha generato un fumetto, un card game e un romanzo. Nel 2018 pubblica il fantasy IF – La Fondazione Immaginaria, scritto con Maurizio Temporin, e l’anno successivo il thriller_L’accordo perfetto.

Quarantine Prophets fa parte dell’universo narrativo creato nella partnership con Panini Comics e HarperCollins, a cui seguiranno Carisma e Carnivalia.

Sam fa la guardia carceraria. Non per scelta ma quasi per caso, dopo aver fallito l’addestramento militare. Vive giornate tutte uguali, con una vena violenta che cerca di tenere sotto controllo e una depressione non diagnosticata.

Ma un’occasione inaspettata lo conduce a Clearwell, una struttura di quarantena nel nord degli Stati Uniti.

È stata costruita di recente, per ospitare gli individui di cui tutti parlano di continuo alla radio, in tv, sui social: i cosiddetti profeti. Persone che improvvisamente manifestano capacità di chiaroveggenza, alterazione della percezione, manipolazione delle memorie altrui.

È l’occasione per avere una nuova vita. A Clearwell – il Pozzo, lo chiamano alcuni – Sam trova uno scopo. Si sente utile. E il suo carattere duro, a tratti violento, è apprezzato dai suoi superiori. Ma un giorno viene colpito da una visione, vede il futuro, e il suo presente cambia per sempre.

Perché ora è uno di loro. Da secondino passa a prigioniero, rinchiuso nella struttura insieme agli altri profeti. Disprezzato dai suoi ex-colleghi e odiato dagli altri detenuti, dovrà cercare in ogni futuro possibile una via di fuga dalla fortezza, per se stesso e per Mikaela, la profeta di cui si è innamorato pur senza averla mai vista in volto, poiché il suo aspetto cambia costantemente agli occhi di chi la guarda. Sam ha sbagliato tutto nella vita. Ma intende almeno salvare lei.

Intersecato agli eventi della storia pubblicata nel romanzo edito da HarperCollins, Quarantine Prophets – Epifania è la graphic novel presentata da Panini Comics tra le novità a fumetti in uscita nella finestra di Lucca Comic & Games.

Stati Uniti, futuro prossimo. Alcune persone cominciano improvvisamente a scomparire. Si mormora che vengano deportate all’interno di una struttura di massima sicurezza, di cui tutti parlano ma che ufficialmente non esiste.

Si dice anche che queste persone siano in grado di influenzare la mente altrui e di vedere al di là del tempo e dello spazio. C’è chi li chiama Profeti. C’è chi vuole curarli. Chi invece vuole sfruttarli.

Ma tutti vogliono rinchiuderli nel Pozzo… dove i loro desideri potrebbero cambiare il mondo.

Questo volume, disponibile in libreria, fumetteria e su panini.it, la cui sceneggiatura è a cura di Fabio Guaglione e Luca Speranzoni, mentre disegni e cover sono affidati al talento di Giovanni Timpano con i colori di Daniele Rudoni, spalanca le porte di un universo narrativo completamente nuovo e dà inizio a una e vera propria nuova era della narrazione.