Controlli straordinari del territorio Carabinieri deferiscono 6 persone ad A.G

I Carabinieri della Compagnia di Potenza, nella serata di ieri 29 ottobre 2021, hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni di Picerno (PZ) e Satriano di Lucania (PZ), finalizzati alla prevenzione e repressione, tra l’altro, dei reati predatori e, in particolare, dei furti in abitazione.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno attenzionato, nelle ore serali e notturne, tutte le aree più periferiche, ove si registra una maggiore presenza di abitazioni isolate.

Nel Comune di Picerno, in particolare, ove era in corso l’inaugurazione del nuovo campo sportivo “Donato Curcio”, lo straordinario dispositivo messo in campo ha garantito la massima cornice di sicurezza all’evento, assicurando, nel contempo, un’azione preventiva contro eventuali malintenzionati, che, approfittando dell’assenza dei cittadini dalle proprie abitazioni, avrebbero potuto consumare furti o danneggiamenti.

Numerosi sono stati anche i controlli alla circolazione stradale, volti ad innalzare il livello di sicurezza nello specifico settore e prevenire gravi incidenti come quelli che purtroppo spesso si registrano anche nella provincia potentina.

All’esito dei controlli, che hanno visto impegnati sei equipaggi della Sezione Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Potenza, sono state deferite in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica 6 persone, delle quali:

4 sorprese alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico fino a tre volte superiore al limite consentito;

2 trovate in possesso di oggetti atti ad offendere e, in particolare, rispettivamente, di una roncola con una lama lunga circa 45 cm ed un coltello a serramanico di 15 cm.

Positive sono state le ricadute sul senso di sicurezza percepito dalla popolazione, come nel caso di una donna di Satriano di Lucania, che, avendo udito rumori sospetti nell’abitazione in cui si trovava, ha allertato il numero unico d’emergenza dei Carabinieri 112.

Immediatamente, il dispositivo in atto è stato inviato sul posto ove ha rassicurato la richiedente e verificato che non vi era alcun pericolo in quanto il rumore segnalato proveniva da un elettrodomestico in funzione.

Si rinnova, ancora una volta, l’invito ai cittadini a rivolgersi immediatamente e senza indugio alle Stazioni dell’Arma distribuite capillarmente nei 100 comuni potentini o a chiamare il Numero Unico di Emergenza “112” dell’Arma, in qualsiasi situazione di pericolo o sospetto, così da consentire di attuare tempestivamente gli interventi adeguati al caso segnalato.