Pausini, discografia completa in audio spaziale su Apple Music

Entro l’anno l’intera discografia di Laura Pausini sarà rimasterizzata in Audio Spaziale con Dolby Atmos e disponibile solo su Apple Music.

Reduce da un anno di incredibili successi, la vincitrice del Golden Globe 2021 nella categoria Miglior Canzone Originale, Pausini sarà il primo artista italiano a pubblicare l’intera discografia in Audio Spaziale.

Un monumentale viaggio in più tappe partito con la pubblicazione in Audio Spaziale di Io Sì, Fatti sentire, Simili e Laura Xmas, iconici album dell’artista che ha fatto la storia della musica italiana e non solo.

Pausini sarà anche il primo artista italiano ad essere intervistato su Apple Music Radio. Giovedì 4 novembre alle ore 9:00 su Apple Music Hits andrà in onda l’intervista esclusiva di Laura nello show del dj Strombo.

ANSA