Svolta nelle indagini dello chef sardo ucciso a colpi di accetta: ha confessato il killer

Svolta nelle indagini sul giallo di Alessio Madeddu, il killer del pescatore e cuoco di Teulada massacrato di botte e con accetta davanti al suo locale avrebbe confessato. Secondo Castedduonline a freddare a colpi d accetta il 52enne, diventato famoso per aver partecipato al programma tv condotto dallo chef Alessandro Borghese “4 Ristoranti”, sarebbe stato Angelo Brancasi, un panettiere di Sant’Anna Arresi che avrebbe agito per motivi passionali. Di fronte al pm Rita Cariello l’uomo avrebbe dichiarato di aver prima attirato il cuoco fuori dalla dependance in cui era ai domiciliari, poi lo avrebbe ferito a morte lungo il vialetto. La vittima ha tentato di sottrarsi a quella furia cercando riparo verso casa, ma inutilmente.