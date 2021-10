SB, CONCLUSO QUARTO INCONTRO TEMATICO PROGETTO LABELSCAPE

Si è concluso il quarto degli incontri tematici del progetto Labelscape gestito da Sviluppo Basilicata.

Labelscape è un progetto finanziato dal programma europeo InterregMed che mira a rafforzare il ruolo della certificazione di sostenibilità turistica nelle politiche del turismo regionali, al fine di migliorare la gestione turistica sostenibile e responsabile delle destinazioni costiere del Mediterraneo.

I partner di progetto provengono da 7 paesi tra cui, oltre l’Italia, Slovenia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Croazia.

I primi quattro incontri tematici hanno inteso presentare il progetto Labelscape e al fine di valorizzare l’importanza della certificazione di sostenibilità turistica per le politiche di attrazione e di sviluppo di un turismo internazionale di qualità.

Proprio per questo nei vari incontri sono intervenuti i rappresentanti di enti di certificazione, delle associazioni italiane del turismo responsabile, di società di certificazione ambientale e, per concludere, rappresentanti delle etichette ecologiche delle strutture ricettive, e delle altre regioni italiane a testimonianza di quello che già avviene in altre parti d’Italia.

In tutti e quattro gli appuntamenti significativa è stata la presenza dell’APT Basilicata che sta accompagnando il progetto nelle sue diverse fasi dimostrando una grande sintonia e spirito di collaborazione con Sviluppo Basilicata.

Per dare continuità alle attività progettuali, è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’obiettivo di elaborare documenti per aumentare la competitività del turismo sostenibile e raccontare i risultati ottenuti anche tramite una piattaforma ad hoc.

Per Gabriella Megale, Amministratrice Unica di Sviluppo Basilicata: “In una logica di ripresa delle attività turistiche, la componente “sostenibilità” svolge un ruolo decisivo, perché qualifica l’offerta dei servizi e di conseguenza è in grado di aumentare l’attrattività delle imprese.

Su questa logica si fonda la mission del progetto che, attraverso gli incontri tematici, moderati da The European House Ambrosetti, ha delineato una proficua tessitura di idee, testimonianze e azioni concrete e strategiche per fornire alle imprese gli strumenti adeguati per il rafforzamento dell’offerta turistica, con l’obiettivo nel medio periodo di implementare la creazione di un marchio per identificare il turismo sostenibile, tentando di fornire anche un sostegno economico alle imprese nel loro percorso di certificazione di sostenibilità turistica”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.sviluppobasilicata.it/Progetti/Scopri-i-progetti-in-corso/Labelscape o contattare il numero 0971/50661.