Blitz del Molfetta in casa del Francavilla , decide la rete di Pizzutelli

Settima giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione allenata da Renato Bartoli prosegue il suo buon momento ottenendo il terzo risultato utile di fila, per Nicola Ragno seconda sconfitta in tre giorni.

Allo stadio Nunzio Fittipaldi i biancorossi passano di misura per 1-0 contro il Francavilla sul Sinni, i padroni di casa si rendono pericolosi in avvio di gara con Croce, che da buona posizione non inquadra la porta; la replica della formazione allenata da Renato Bartoli arriva grazie al tiro-cross di Boccadamo, su cui il portiere Prisco deve fare la guardia. Sono questi gli unici veri due squilli di un primo tempo bloccato e a ritmi blandi.

La ripresa inizia a piccoli passi e si ravviva verso oltre la metà, al 71′, quando il Molfetta va a segno su calcio di punizione: Legari tocca per Pizzutelli che non lascia scampo al portiere avversario.

Gli ospiti controllano ma hanno un brivido nel finale dove Croce, direttamente da calcio piazzato dal limite dell’area, calcia alto. Finisce così, il Molfetta sale a quota 10 punti in classifica arrivando al nono posto.