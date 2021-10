PANINI COMICS @ LUCCA COMICS & GAMES 2021

Si rinnova come ogni anno l’appuntamento con le novità Panini Comics a Lucca Comics & Games, il community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al gioco, all’animazione e all’immaginario fantasy.

Quest’anno Panini Comics ha ideato un palinsesto di appuntamenti digital (disponibili sui canali social ufficiali dell’editore – Twitch, Youtube e Facebook) pensati per tutti i lettori e i curiosi, per addentrarsi nel racconto delle novità editoriali in uscita in autunno e nei i prossimi mesi. Il programma completo, con tutti i dettagli e in costante aggiornamento, è consultabile sui canali social dell’editore.

GLI APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti digitali di Panini Comics quest’anno partono prima della data di avvio ufficiale di Lucca Comics & Games con le conferenze dedicate alle novità editoriali in uscita nei giorni della fiera e nelle settimane subito successive (disponibili in fumetteria, libreria, edicola e online su Panini.it).

Da lunedì 25 a giovedì 28 ottobre, dunque, ogni giorno un evento live con le redazioni Panini Comics per illustrare nuovi titoli, gadget e arrivi imminenti: si parte il 25 con Planet Manga, martedì 26 spazio a Marvel, mercoledì 27 a DC e – infine – giovedì 28 al mondo Disney.

Quest’ultimo appuntamento sarà arricchito dalla presenza del direttore di Topolino, Alex Bertani, e dagli autori Claudio Sciarrone e Pietro B. Zemelo.

Nei giorni della fiera, invece, oltre ai classici (e attesissimi) appuntamenti con gli annunci editoriali relativi ai primi mesi del 2022 – per Comics, Marvel, DC e Planet Manga – Panini Comics presenta tre imperdibili live serali “Behind The Scenes“, interamente dedicate al “dietro le quinte” della redazione (e non solo). Insieme al team Panini Comics, ospiti speciali scopriranno curiosità, approfondimenti e segreti sui titoli più attesi.

Si parte il 29 ottobre alle ore 21:00 con Mr. Sandman, bring me a dream: una chiacchierata della redazione in compagnia di Victorlaszlo88sul capolavoro assoluto di Neil Gaiman e sulla serie tv più attesa del 2022.

Sabato 30 ottobre si vola in Giappone con Anatomia di un Manga. La redazione Planet Manga insieme a Cavernadiplatone chiacchiererà su com’è fatto un manga e quali sono gli step per portare un’opera giapponese sugli scaffali dei lettori italiani.

La serata di domenica 31 ottobre, invece, si tinge di epicità con la live Marvel Fase 4: Eterni Multiversi. Chi sono gli Eterni?

E come cambierà il corso del Marvel Cinematic Universe nella prossima fase? Ipotesi, idee e tanti fumetti in una serata all’insegna del “fantamarvel” che coinvolgerà la redazione Panini Marvel e due ospiti speciali: Caleel e Alessio De Santa.

Una settimana costellata di appuntamenti immancabili per tutti coloro che attendono di scoprire le principali uscite Panini Comics.

Tutte le informazioni e il calendario completo delle attività Panini Comics sarà disponibile online, sui canali social ufficiali del gruppo. Stay tuned!