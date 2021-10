Precisazione su contributi “Comitato Organizzatore + Sport”

In riferimento agli articoli di stampa pubblicati dal giornale locale “Cronache Lucane” si precisa che, ad oggi, nessun contributo è staso erogato in conseguenza della deliberazione n. 79/2021

“Con riferimento agli articoli di stampa, pubblicati dal giornale locale “Cronache Lucane”, aventi ad oggetto i contributi concessi dal Consiglio regionale della Basilicata, ai sensi della L.R. n. 13/73 e ss.mm. e ii., al “Comitato Organizzatore + Sport” di Potenza, l’Ufficio Stampa del Consiglio precisa quanto segue:

con deliberazione n. 124 del 17/12/2020 – approvata con voto favorevole anche dei vice-presidenti Polese e Baldassarre – viene concesso un contributo di € 2.000,00 per la manifestazione denominata “Specialmente + Sport” in programma a Potenza nei giorni 18 e 19 dicembre dello stesso anno (domanda presentata il 2/9/2020-prot. 5106/C). Nella stessa seduta vengono concessi ulteriori 6 contributi ad altrettante associazioni, fondazioni ed enti pubblici.

Con nota del vice-presidente del suddetto Comitato, trasmessa a mezzo pec in data 14/12/2020 prot. n. 7204/C, veniva comunicato che l’iniziativa si sarebbe svolta “con tutte le normative di sicurezza anti-Covid” nei giorni 29 e 30 dicembre 2020.

In data 20 gennaio 2021, con nota del Presidente del “Comitato Organizzatore + Sport”, acquisita al protocollo consiliare n. 397/C, viene trasmessa la documentazione relativa alla manifestazione tenutasi il 29 e 30 dicembre 2020.

A seguito dell’esame della documentazione presentata, con disposizione n. 33 del 26 gennaio 2021 si è proceduto alla liquidazione dell’importo di € 2.000,00, pari al 40% della spesa rendicontata dal Comitato, in conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del disciplinare che regola la materia dei contributi e del patrocinio gratuito (allegato A della deliberazione n. 11 del 2018).

Nell’anno 2021 con deliberazione n. 79 del 24 giugno 2021 – approvata anch’essa con voto favorevole dei vice-presidenti Polese e Baldassarre – al “Comitato Organizzatore + Sport” viene concesso un contributo di € 1.500,00 per la manifestazione denominata “Festa Più Sport 2021”, in programma dal 10 al 12 settembre 2021 (domanda presentata in data 11 maggio 2021 e acquisita al protocollo consiliare n. 2851/C).

Nella stessa seduta vengono concessi anche altri 10 contributi ad associazioni e circoli culturali, oltre ad un patrocinio gratuito.

A norma dell’art. 10, comma 3 del sopracitato disciplinare “Ai fini della liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare” la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione “entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo ovvero entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo pena la revoca del contributo” per poter procedere alla successiva liquidazione dell’importo assegnato.

Ad oggi non è pervenuta dal Comitato in parola alcuna richiesta di liquidazione del contributo con la richiesta documentazione delle spese sostenute per lo svolgimento della manifestazione programmata dal 10 al 12 settembre 2021.

Conseguentemente nessun contributo è staso erogato in conseguenza della citata deliberazione n. 79/2021.