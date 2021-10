POLIMEDICA, BARDI: PROMESSA MANTENUTA, GARANTITI I POSTI DI LAVORO

“Promesso. Fatto. Nei giorni scorsi sono stato a Melfi, insieme al Sindaco Maglione, nella sede di Polimedica, dove ho preso un impegno con i lavoratori. Oggi in Giunta l’ho mantenuto.

La delibera approvata va nella direzione auspicata: risolverà il problema delle strutture accreditate, sotto stress in questi anni di pandemia.

Ci saranno nuove risorse e pagamenti più veloci per garantire i posti di lavoro e le prestazioni sanitarie per i lucani. Ringrazio l’Assessore alla Sanità, Rocco Leone e il DG Ernesto Esposito per aver dedicato la massima attenzione al tema.

Adesso metteremo in campo la necessaria programmazione, insieme a tutti gli stakeholders, per risolvere in via strutturale questo problema per gli anni a venire”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.