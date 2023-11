A Stigliano un flash mob della Pro Loco per dire basta alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre 2023, l’ Associazione turistica – culturale Proloco Stigliano Aps insieme all’ Isituto “Felice Alderio”, con il patrocinio dell’ Ente Pro Loco Basilicata Aps e del Comune di Stigliano organizza una manifestazione di sensibilizzazione per le vie cittadine.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 9.30 presso Piazza Garibaldi dove i volontari della Proloco Stigliano Aps iscritta al Runts – Registro Unico Nazionale Terzo Settore e affiliata alla Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps, accoglieranno i partecipanti e gli alunni dell’IIS “Felice Alderio” coordinati dalla professoressa Felicia Rasulo per la camminata in ricordo delle vittime di femminicidio. Intorno alle ore 12 è previsto il flash mob “Basta Violenza Sulle Donne” a cura degli alunni e dei volontari Pro Loco con la partecipazione del cantautore stiglianese Rocco Santo. Alla manifestazione prenderanno parte Francesco Micucci Sindaco di Stigliano, Giovanni Petraglia Assessore alle pari opportunità, Florinda Zinno Presidente Proloco Stilgiano Aps, Ferruzzi Giosuè Dirigente Scolastico IIS “Felice Alderio” Stigliano (Mt) e Maryanna Vatylyk Psicologa. “Come Proloco Stigliano Aps dopo la riuscitissima manifestazione promossa con Komen Race for the cure Matera – dichiara Florinda Zinno – siamo entusiasti di organizzare la manifestazione contro la violenza sulle donne e realizzare un video con la scuola grazie al coinvolgimento della nostra Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps che sostiene l’evento del Comitato Epli Abruzzo e della Pro Loco Cerchio (Aq) per la sensibilizzazione contro il femminicidio”. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ci tiene a sottolineare “un ringraziamento ai volontari della Proloco Stigliano Aps per aver organizzato la manifestazione contro la violenza sulle donne coinvolgendo il mondo della scuola e le istituzioni poiché è importante svolgere attività sinergiche di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle nuove generazioni lanciando messaggi chiari contro ogni violenza”.