SENISE : Mariella Policicchio della Pasticceria Giulia sale sul podio del concorso miglior pasticcere under 35

In occasione della VIII edizione del convegno World Pastry Stars 2021 che si è svolto a Milano, appuntamento internazionale dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Tra le star mondiali della pasticceria hanno partecipato dal vivo oppure in collegamento web: Iginio Massari, Lucien Moutarlier ,Jordi Bordas, Pierre Marcolini.

Sul podio del concorso Miglior Pasticcere under 35 si è classificata al secondo posto Mariella Policicchio di 34 anni, con una forte esperienza di oltre 15 anni nel settore e tanto studio, passione e talento per il mondo della pasticceria arrivano anche da una lunga tradizione familiare ben 42 anni di attività.

Mariella assieme ai genitori e familiari porta avanti la Pasticceria Giulia a Senise (Pz) in Basilicata.

Occasione unica per i giovani pasticceri per dimostrare le proprie abilità in un ambiente di lavoro internazionale, un appuntamento fisso per tutto il comparto della pasticceria.

Durante l’edizione del 2021 il contest richiedeva di realizzare un Biscotto da Credenza, un prodotto soltanto in apparenza semplice da realizzare ma che richiede molto impegno e creatività per poter stupire la giuria tecnica.

Mariella Policicchio ha realizzato un biscotto da credenza abbinando al cioccolato, il prodotto principe di Senise il Peperone Crusco IGP dal sapore dolce ed intenso, per la preparazione del biscotto ha utilizzato sia il Peperone IGP in polvere sia a scaglie unendolo al cioccolato al latte, creando una dolcezza ed un equilibrio che esalta la rotondità del gusto, per la forma del biscotto si è ispirata alle ”strozze“ molto simili ai cantucci.