POLICORO: NICOLA LOPATRIELLO “SONO CIRCONDATO DALL’AFFETTO DELLA GENTE”

“Quando si fa del bene, pur sbagliando, qualche volta, perchè nessuno è immune dal

compiere errori, la gente te lo dimostra. Sono stato letteralmente travolto da un fiume

di affetto, in questi anni, da parte di commercianti, artigiani, imprenditori, agricoltori e

società civile più in generale, tanto da chiedermi di poterli, ancora una volta,

rappresentare dal punto di vista politico”, esordisce così Nicola Lopatriello all’indomani

di una riunione tenutasi con diversi esponenti politici policoresi pronti a scendere in

campo per amministrare la città. “Sono un sostenitore della democrazia partecipata,

mi piace interagire con persone diverse tra loro, penso che ognuno abbia delle

potenzialità e sia unico nel suo genere. In buona sostanza, tutti hanno il dovere di

contribuire alla crescita della nostra comunità, è un segno di civiltà, per tali ragioni ho

reso pubblico il mio numero di cellulare affinché vengano messe a sistema le proposte

da parte dei cittadini al fine di redigere un programma elettorale inclusivo e

partecipato”, è quanto dichiarato da Lopatriello che continua “Le campagne elettorali

formulate a ridosso delle elezioni non hanno mai sortito stabilità alla popolazione,

come pure quelle dove “il dittatore di turno”, senza riscontri, cerca di imporre

candidati e programmi alla gente, tali gesti non fanno altro che offendere l’intelligenza

di questi ultimi. Alla base di una legislatura seria non deve mancare il rispetto

reciproco e il sano confronto tra i diversi componenti politici, pur nella diversità di

opinioni; tra gente per bene si riesce sempre a trovare un accordo teso a riprendere o

realizzare nuovi obiettivi nella nostra comunità”. Lopatriello conclude dicendo “Mi

piace il gioco di squadra, l’ho sempre fatto. E’ arrivato il momento di dar voce ai

cittadini”.