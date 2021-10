TOPOLINO – PK torna con ZONA FRANCA un’inedita avventura celebrativa in due tempi

Su Topolino proseguono i festeggiamenti per il 25° anniversario dell’uscita del primo albo di PK (datato marzo 1996).

Sul numero 3437, disponibile da mercoledì 6 ottobre, gli affezionati PKers e i lettori più giovani troveranno la prima parte di Zona Franca, una nuova avventura in due tempi con protagonista assoluto il supereroe di Paperopoli, scritta da Alessandro Sisti e con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio.

Inoltre, insieme a Topolino 3437 sarà possibile iniziare a costruire il PK Robot, un automa completo pronto a sfidare ogni minaccia – ispirato alla storia a fumetti – disponibile in sole due parti.

Come accaduto sul numero 3407 con la prima storia celebrativa di PK Una Leggendaria Notte Qualunque, anche Zona Franca è un’avventura ambientata nel passato del Papero Mascherato e che ne celebra i 25 anni di attività.

Che cosa succede questa volta a Paperopoli? Per motivi non esattamente professionali, il giornalista Angus Fangus è convinto che nella zona della centrale elettrica stia accadendo qualcosa di losco… di sicuro, il quartiere sta subendo dei grandi cambiamenti, e il principale è rappresentato da una nuova costruzione, l’Hotel Avvenire.

Qui convergeranno anche l’agente-androide Lyla Lay e Pikappa. Anche per questa volta, dunque, la parola “routine” per il nostro eroe non esiste!

“Sono passati 25 anni, è vero, ma per me lavorare a una nuova avventura di PK dà sempre delle grandissime emozioni” commenta Lorenzo Pastrovicchio “Dagli anni Novanta a oggi ho perso il conto delle storie che ho disegnato con lui protagonista… Insomma, ci conosciamo molto bene io e il Pikappero!”.

Alessandro Sisti, su questa nuova avventura, invece, aggiunge: “L’importante è sempre far divertire e appassionare i PKers vecchi e nuovi. Io ce la metto tutta e spero che ci riuscirà anche questa storia”.

E per rendere davvero interattiva la lettura di Zona Franca, Topolino presenta PK Robot, il grande alleato per combattere gli Evroniani.

Disponibile con i numeri 3437 e 3438, PK Robot nasce dai disegni e dagli studi di Lorenzo Pastrovicchio ed è un gadget davvero imperdibile: è alto 15 centimetri ed è dotato di sparamissili posteriori, braccio rotante e tantissimi accessori.