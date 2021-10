SENISE: riscontrate in data 01 Ottobre altre 06 positività al covid-19

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello ha comunicato che nella giornata di ieri 01 Ottobre, dallo screening dei tamponi molecolari sono emerse 06 nuove positività al covid-19.

Sono stati eseguiti 230 tamponi, processati 174, ne restano da processare altri 43, tra le 06 nuove positività riscontrate 02 sono dei bambini.

Il numero complessivo di bambini e ragazzi positivi sale a 52, 49 dei quali sono riconducibili a studenti dell’Istituto Comprensivo Nicola Sole, 01 positività alla scuola secondaria di secondo grado di Sant’Arcangelo, e 02 positività all’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli di Senise.

Ricordiamo che nella mattinata di oggi 02 Ottobre saranno eseguiti altri tamponi molecolari per lo screening, dalle ore 09:00 alle 12:00 presso la sede della protezione civile gruppo lucano Senise in zona mercato Area COM.

Il numero di cittadini positivi attualmente a Senise è di n.88