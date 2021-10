Futsal Senise: Capalbo,traccia il punto della situazione in vista dell’inizio del campionato

E’ il calciatore più giovane della rosa del Futsal Senise, il laterale classe 2005, Pier Rosario Capalbo che traccia il punto della situazione in vista dell’inizio del campionato di serie B: “Gli allenamenti, rispetto al passato, sono cambiati e quindi ci siamo subito adeguati ai metodi del neo tecnico Masiello. Giorno dopo giorno cerchiamo di fare sempre meglio”.

GLI OBIETTIVI: “Devo cercare di apprendere il più possibile dagli over portando i loro insegnamenti, sia nell’U19 che in prima squadra quando sarò chiamato in causa”.

IL CAMPIONATO: “Già dai test pre-campionato si vede che tutte le squadre sono attrezzate. Ci sarà equilibrio e tutte le formazioni potranno vincere con tutte”.

CAPALBO: “Sono un laterale abbastanza difensivo che ama toccare la palla. Devo migliorare sotto porta cercando di essere più concreto”.

MESSAGGIO: “Il tecnico Masiello è fantastico, così come il suo secondo. La società punta sui giovani credendo sempre in noi. Alla tifoseria non posso che promettere il massimo per cogliere la salvezza”.