Movimenti in uscita – Futsal Senise

La società del Futsal Senise comunica la separazione consensuale con tre calciatori: di fatto Angelo Bracci è passato al Montalto formazione che milita in serie B, il portiere Francesco Bartilotti approda in serie A2 e giocherà con la maglia del Manfredonia mentre Antonio Vitale è al momento svincolato.

Il Presidente Giuseppe Cappuccio e tutto il suo staff colgono l’occasione per recare loro un forte in bocca al lupo e per ringraziarli per ciò che hanno fatto per la causa bianconera.