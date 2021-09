Lega Pro: Il Taranto batte il Latina per 2-0

la sconfitta immeritata maturata domenica scorsa al 94′ a Pagani,è stata ampiamente riscattata dal Taranto vincente sul Latina diretta concorrente per la permanenza nel Campionato di Lega Pro.2-0 è stato il risultato finale.

Autori delle reti l’ex Lecce e Casertana Mario Pacilli al debutto con la casacca rossoblù e Giuseppe Giovinco.

4-3-3 il modulo adottato dal tecnico ionico Giuseppe Laterza.Chiorra tra i pali,Tomassini,Benassai,Riccardi,Ferrara in difesa.Bellocq, Marsili,Civilleri a centrocampo.

Pacilli,Saraniti,Giovinco.Sono entrati a gara in corso Mastromonaco reintegrato in settimana in prima squadra,Labriola,Italeng e De Maria.Primo tempo avaro di emozioni.

Il Latina contiene egregiamente la spinta del Taranto.Nella ripresa la squadra rossoblù realizza i goals che hanno deciso la sfida con un pallonetto di Pacilli al 60′ e con una girata al volo di Giovinco sette minuti dopo.

La compagine pontina centra il palo con Rossi al 90′.In sala stampa l’allenatore rossoblù Giuseppe Laterza e Mario Pacilli,hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti.Mercoledì turno infrasettimanale del Campionato di Lega Pro Girone C.

Il Taranto ospita allo stadio Erasmo Iacovone il neo promosso Monterosi Tuscia,galvanizzato dal pareggio interno con il Palermo.Saranno assenti gli infortunati Diaby,Versienti e Ghisleri.

Calcio di inizio alle Ore 17,30.Spettatori 3205,40 ospiti.Giornata calda.Calci d’angolo 9-1 per il Latina.Ammoniti Pacilli,Benassai,Chiorra Taranto,Mascia e Di Donato per il Latina.

In classifica il Taranto occupa il secondo posto in condominio con il Monopoli sconfitto a Francavilla Fontana.Il Bari capolista ha pareggiato al San Nicola con la Paganese 1-1.

La salvezza rimane sempre l’obiettivo della formazione rossoblù allenata da Giuseppe Laterza.

Luca Chianura