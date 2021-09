SENISE : Lunedì 27 Settembre parte il progetto Bi.Be.Co. Biblioteche dei Comuni

Con la ripresa delle attività scolastiche e dopo che nelle ultime settimane la nostra comunità, ancora una volta, si è ritrovata a dover rinunciare a svariati momenti di socialità e svago, causando non pochi disagi proprio ai più piccoli, il Comune e il gruppo amministrativo aprono una piazza del paese ai giovanissimi.

Il progetto, denominato Bi.Be.Co. (Biblioteche Beni Comuni), vede anche il Comune di Senise tra i partner aderenti, beneficiari di un finanziamento arrivato dopo aver partecipato ad un bando di Fondazione con il Sud, la cui proponente-capofila era la Cooperativa Sociale Iskra.

Previste molteplici attività che si sarebbero dovute svolgere proprio a partire dal mese di agosto, ma l’innalzamento dei contagi, ha bloccato tutto e costretto a rimandare a tempi migliori.

Ripartiamo, dunque, dalle 17:00 in poi il 27 Settembre 2021 – piazza Unità d’Italia, nel parcheggio di c.da Rotalupo con i bambini accompagnati dai genitori e con la speranza di vedere nei loro occhi la meraviglia di storie nuove e lo stupore delle sorprese regalate dagli animatori e dagli educatori di Iskra.

Fulcro delle attività è la lettura, la capacità di cimentarsi in una pratica, che diventa arte se fatta con curiosità e spirito critico e quali interpreti migliori di questo se non i soggetti in età scolastica.

L’appuntamento, il primo di una serie che dalle successive tappe avverrà al chiuso poichè si va incontro alla stagione autunnale, si svolgerà in ottemperanza alle norme anticovid, per le quali si raccomanda vivamente l’utilizzo delle mascherine anche per i bambini.

Insieme e in sicurezza ci divertiremo e ci conosceremo meglio.