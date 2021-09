NOCERINA – FC FRANCAVILLA, INFO BIGLIETTERIA PER I TIFOSI ROSSOBLU

La F.C FRANCAVILLA comunica che a partire dalle ore 19:00 del 23 settembre e fino alle ore 15 :00 di Domenica 26 sarà possibili acquistare in prevendita, presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, i biglietti per assistere alla gara Nocerina vs Francavilla valevole per la 2^ giornata del campionato di serie D girone H.

Solo nella giornata di domenica a partire dalle ore 13:00 fino alle 15:00 sarà possibile acquistare i tagliandi anche al Bar Bistrol nei pressi dell’Ospedale Umberto I.

Onde evitare assembramenti dissentendo così alle attuali norme anticovid, essendo i biglietti nominativi e quindi acquistabili solo personalmente, si consiglia di recarsi con anticipo presso i punti vendita.

Saranno messi in vendita solo i biglietti dei settori di tribuna laterale e curva ai seguenti prezzi: