CALCIO:campionato serie D: 02 giornata

Roma, 24 settembre 2021 – Tutta la Serie D scende in campo domenica 26 settembre alle ore 15.00 per le partite della 2^ giornata di Campionato.

Nessun anticipo al sabato, un solo posticipo il lunedì alle 20.30, si tratta della gara del girone B Crema-Arconatese.

Variazioni di orario: Alle 16.00 prendono il via Ligorna-Saluzzo (A) e Lanuesi-Torres (G), alle 19.00 Altamura-Gravina (H).

Variazioni di campo: Prato-Alcione (D) si gioca allo stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi), Vastese-Vastogirardi (F) al campo di Agnone (Is), Afragolese-Carbonia (G) al “Papa” di Cardito (Na), Fasano-Casertana (H) al comunale di Locorotondo (Ba) e Giarre-Gelbison al “Falcone Borsellino” di Paternò (Ct).

Gare a porte chiuse: San Martino Speme-Campodarsego (C), Cascina-Pianese (E), Matese-Nereto (F), Troina-Portici e Biancavilla-Licata (I) per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Rinvio gara: La partita del Girone F Sambenedettese-Recanatese è stata rinviata a mercoledì 6 ottobre.

Trasmissione delle gare in modalità live streaming

Il Dipartimento Interregionale, in virtù del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 5 così come modificato dal D.L. 223 luglio 2021 n. 105 che prevede la presenza di pubblico alle gare di Campionato di Serie D, concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D. n. 8 del 1° luglio 2021, della diffusione – anche a pagamento – delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione sportiva 2021/2022, esclusivamente sui propri canali social ufficiali.

Non sarà consentita , invece, la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per diritti audio-video del Campionato Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti nazionali qualificate.

Recupero 1^ giornata

La partita della 1^ giornata del Girone B Vis Nova Giussano-Breno, sospesa al 17’ del primo tempo per impraticabilità del campo dovuta al maltempo, sarà recuperata mercoledì 29 settembre alle ore 15.00.

Recupero turno preliminare Coppa Italia

La gara del preliminare di Coppa Italia Chieti-Sambenedettese si disputerà mercoledì 20 ottobre alle ore 15.00.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Pontdonnaz (Stefano Foresti di Bergamo), Asti-Gozzano (Andrea Valentini di La Spezia), Borgosesia-Novara (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Varese-Fossano (Matteo Mozzo di Padova), Derthona-Chieri (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Imperia-Lavagnese (Andrea Zoppi di Firenze), Ligorna-Saluzzo (Giacomo Ravara di Valdarno), Rg Ticino-Caronnese (Mauro Gangi di Enna), Sanremese-Vado (Maksym Frasynyak di Gallarate), Sestri Levante-Casale (Marco Marchioni di Rieti).

Girone B

Breno-Caravaggio (Davide Gandino di Alessandria), Brianza Olginatese-Real Calepina (Gabriele Caggiari di Cagliari), Brusaporto-Leon (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Desenzano Calvina-Villa Valle (Stefano Moretti di Como), Casatese-Franciacorta (Mattia Maresca di Napoli), Castellanzese-Vis Nova Giussano (Mattia Mirri di Savona), Legnano-Folgore Caratese (Mauro Stabile di Padova), Ponte San Pietro-Virtus Ciseranobergamo (Cristiano Ursini di Pescara), City Nova-Sona (Umberto Spedale di Palermo).

Girone C

Mestre-Delta Porto Tolle (Gabriele Totaro di Lecce), Adriese-Cjarlins Muzane (Andrea Rizzello di Casarano), Arzignano-Montebelluna (Filippo Okret di Gradisca D’Isonzo), Cattolica-Ambrosiana (Francesco Martini di Valdarno), Este-Union Clodiense (Federico Olmi Zeppilli di Mantova), Spinea-Caldiero Terme (Alessandro Gervasi di Cosenza), Levico Terme-Cartigliano (Adam Collier di Gallarate), Luparense-Dolomiti Bellunesi (Alessio Marra di Mantova), San Martino Speme-Campodarsego (Matteo Dini di Città di Castello).

Girone D

Bagnolese-Rimini (Silvia Gasperotti di Rovereto), Borgo San Donnino-Real Forte Querceta (Luca Selvatici di Rovigo), Forlì-Aglianese (Matteo Mori di La Spezia), Lentigione-Ghiviborgo (Thomas Bonci di Pesaro), Prato-Alcione (Stefano Striamo di Salerno), Progresso-Mezzolara (Michele Coppola di Castellammare di Stabia), Ravenna-Seravezza (Andrea Migliorini di Verona), Sammaurese-Correggese (Daniele Cravotta di Città di Castello), Sasso Marconi-Athletic Carpi (Riccardo Fichera di Milano), Tritium-Fanfulla (Davide Santarossa di Pordenone).

Girone E

Cannara-Pro Livorno (Paolo Grieco di Ascoli Piceno), Cascina-Pianese (Sergio Palmieri di Conegliano), Flaminia-Tiferno Lerchi (Filippo Balducci di Empoli), Lornano Badesse-San Donato Tavarnelle (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Montespaccato-Follonica Gavorrano (Alfredo Iannello di Messina), Rieti-Foligno (Luca Capriuolo di Bari), Scandicci-Poggibonsi (Mario Picardi di Viareggio), Sporting Trestina-Sangiovannese (David Guida di Torre Annunziata), Unipomezia-Arezzo (Paul Leonard Mihalache di Terni).

Girone F

Castelfidardo-Porto D’Ascoli (Adil Bouabid di Prato), Castelnuovo Vomano-Alma Juventus Fano (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Chieti-Atletico Terme Fiuggi (Luca Tagliente di Brindisi), Matese-Nereto (Simone Gavini di Aprilia), Montegiorgio-Pineto (Dario Acquafredda di Molfetta), Notaresco-Trastevere (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Tolentino-Aurora Alto Casertano (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato), Vastese-Vastogirardi (Marco Giordano di Matera).

Girone G

Afragolese-Carbonia (Giuseppe Costa di Catanzaro), Aprilia-Vis Artena (Lucio Felice Angelillo di Nola), Atletico Uri-Team Nuova Florida (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Cynthialbalonga-Cassino (Stefano Giampietro di Pescara), Giugliano-Ostiamare (Vito Guerra di Venosa), Lanusei-Torres (Clemente Cortese di Bologna), Sassari Latte Dolce-Muravera (Marco Peletti di Crema), Insieme Formia-Arzachena (Guido Iacopetti di Pistoia), Real Monterotondo-Gladiator (Julio Milan Silvera di Valdarno).

Girone H

Brindisi-Bitonto (Matteo Frosi di Treviglio), Casarano-Bisceglie (Gabriele Restaldo di Ivrea), Fasano-Casertana (Gabriele Sacchi di Matera), Nola-Nardò (Gilberto Gregoris di Pescara), San Giorgio-Lavello (Alessandro Recchia di Brindisi), Molfetta-Audace Cerignola (Domenico Castellone di Napoli), Nocerina-Francavilla (Valerio Vogliacco di Bari), Rotonda-Mariglianese (Angelo Tomasi di Lecce), Sorrento-Virtus Matino (Valerio Bocchini di Roma 1), Team Altamura-Gravina (Stefano Peletti di Crema).

Girone I

Biancavilla-Licata (Antonio Monesi di Crotone), Castrovillari-San Luca (Giuseppe Lascaro di Matera), Cittanova-S. Agata (Costantino Cardella di Torre Del Greco), Trapani-Cavese (Francesco Lipizer di Verona), Fc Messina-Acireale (Fabrizio Pacella di Roma 2), Giarre-Gelbison (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Santa Maria Cilento-Lamezia Terme (Carlo Palumbo di Bari), Sancataldese-Real Aversa (Mattia Drigo di Portogruaro), Rende-Paternò (Emanuele Ceriello di Chiari), Troina-Portici (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro).