BARDI: PUNTIAMO SUI GIOVANI PER COSTRUIRE FUTURO DELLA BASILICATA

Un appello ai giovani a non perdere la fiducia e ad aiutare con il loro contributo chi rappresenta le istituzioni a dare le giuste risposte per attuare un’inversione di tendenza e rendere il nostro territorio attrattivo anche per le nuove generazioni.

E’ il messaggio lanciato agli studenti lucani dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenuto questa mattina a Potenza all’evento tenutosi nell’Istituto comprensivo “Antonio Busciolano”.

Al centro della manifestazione la commemorazione dello scultore, al quale la scuola è intitolata, figura di spicco nella storia dell’arte della nostra regione nel centocinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Il presidente ha evidenziato come l’anno scolastico appena cominciato sia particolarmente significativo per il fatto che, dopo due anni, si torna in presenza.

“Questo è un dato estremamente importante, perché la socializzazione, il contatto umano è fondamentale per tutti e a maggior regione per i ragazzi che sono nella delicata fase della crescita.

Un traguardo che è stato possibile raggiungere anche grazie al fatto che la pandemia sembra essere sotto controllo.

Di questo devo ringraziare i più giovani che hanno risposto convintamente alla campagna vaccinale, indirizzata prevalentemente agli studenti, per il senso di responsabilità che hanno dimostrato”.

Alla manifestazione ha partecipato, tra gli altri, la consigliera di parità, Ivana Pipponzi. “E’ sempre più stringente l’esigenza di diffondere la cultura paritaria – ha detto – per portare alla piena accettazione della donna nel suo ruolo sociale e lavorativo.

L’annosa questione del divario di genere che, partendo dallo stereotipo, prosegue con pregiudizio e spesso confluisce nella discriminazione e poi nella violenza è legata a una mancanza della cultura paritaria.

In questo contesto ben si inserisce l’odierna iniziativa, convinte che si debba partire dalle scuole per trasmettere ai ragazzi e alle ragazze i valori della parità e delle pari opportunità per realizzare una società più giusta ed inclusiva”.

L’evento è stato ideato e coordinato da Tomangelo Cappelli della Direzione generale della Regione Basilicata.