Futsal Senise arriva il portiere Iborra

Il Futsal Senise blinda la porta. La società bianconera ufficializza con enorme piacere l’arrivo del portiere brasiliano (nato a Sao Paolo), classe 1991, Victor Torres Iborra.

Nella scorsa stagione l’atleta ha militato, da agosto a dicembre, nel Meriense in C1 siciliana per poi giocare, la seconda parte di campionato in A2 con il Messina.

Ecco le prime dichiarazioni dell’atleta brasiliano: “La trattativa è andata bene: la dirigenza bianconera ha preso accordi con il mio procuratore.

Sono molto contento di essere approdato in Basilicata anche perchè amo conoscere posti nuovi. Inoltre mi hanno parlato benissimo di questa società”.

IL CAMPIONATO: “La serie B è sempre una competizione difficile ma noi siamo una buona squadra.

Lo si è visto già nei primi test di sabato: con l’Orsa Bernalda formazione di categoria superiore, ci siamo ben destreggiati. Possiamo ambire a qualcosa di più della salvezza”.

OBIETTIVI: “Il mio primo obiettivo è quello di aiutare i compagni cercando di lavorare tanto”.

IBORRA: “Sono un portiere, mancino naturale, che ama giocare con i piedi. Faccio anche qualche gol e quest’anno spero di realizzarne anche qualcuno in più”-

MESSAGGIO: “Ringrazio la dirigenza perchè da quando sono qui riesce a farmi stare bene. Cercherò di ripagare tutto questo con le prestazioni e spero con i risultati. I tifosi? Li vorrei vedere in tanti al palazzetto: sono sicuro che ci aiuteranno”.

MASIELLO: “L’ho conosciuto da poco. Mi hanno parlato molto bene di lui: Si vede che ha un buon bagaglio tecnico-tattico. Lo ringrazio per la fiducia che sta avendo in me”.