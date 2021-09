“Ringrazio personalmente e a nome di tutta la famiglia del Futsal Senise mister Michele Rossi per questi dieci anni trascorsi insieme tra vittorie, sconfitte e gioie. Un grazie per quello che ha dato a questa società riuscendo insieme a portare i colori di Senise dalla serie D alla serie B nazionale. Spero tanto che questo non sia un addio ma solo un arrivederci”.