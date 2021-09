Coppa Italia regionale: Latronico-Real Senise 0-2

Inizia con il botto la nuova stagione del Real Senise che domenica pomeriggio ha espugnato Latronico nella gara d’andata del primo turno di coppa Italia. 0-2 il finale, grazie ad una rete per tempo, che il tecnico dei bianconeri, Pasquale Logarzo commenta così: “E’ stato un buon primo tempo interpretato ottimamente dai miei ragazzi che hanno fatto vedere buone giocate. Lo 0-1 è arrivato grazie ad un corner provato e riprovato e finalizzato da Lavecchia. Nella ripresa, come era prevedibile, siamo calati di condizione costruendo qualche palla gol e riuscendo a raddoppiare. Dopo lo 0-2 abbiamo rischiato di prendere gol per via di qualche errore di leggerezza. In questo siamo stati fortunati. Prestazione complessivamente positiva”.

GLI ASPETTI: “Non mi ha stupito niente perché conosco i ragazzi che hanno interpretato subito bene la partita nonostante un terreno in non perfette condizioni vista la pioggia. Avremmo potuto segnare qualche gol in più”.

IL LATRONICO: “Ai nostri avversari mancava qualche elemento. Per il campionato che deve fare è una buona squadra. Sul piano del gioco siamo stati superiori”.

TABELLINO

LATRONICO-REAL SENISE (0-1) 0-2 Reti: 30′ Lavecchia (R.S.), 50′ Ciuffo (R.S.)

LATRONICO: Colella, Boccia, Giampietro, Matinata, Papaleo (K), Gesualdi, Ardolino, Raiola, Ewere, Gesualdi M., Jarju. A disp.: De Stefano, Viola, Giordano, Reale. All. Lanza

REAL SENISE: Scarcella, Supino (Supino D), Caputo, Tuzio, Oliva (K), Demartino, Tufo (Micele), Pirrone (Tedesco), Lavecchia (Arleo), Ciuffo, Giannetti. A disp.: Bellusci, Arleo, Tedesco, Micele, Taccogna, Spaltro, Supino. All. Logarzo

Ammoniti: Pirrone (R.S.), Oliva (R.S.) Espulsi: ne

Recuperi: 0′ e 3′