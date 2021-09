Basilicata, Elezioni amministrative 2021: liste e i candidati

Si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre le elezioni amministrative.

Sono 26 i centri lucani che andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale (20 in provincia di Potenza e 6 in quella di Matera). Solo per Melfi e Pisticci, con più di 15 mila abitanti, è previsto un eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Restiamo a disposizione dei candidati e delle liste candidate attraverso la nostra mail: info@radiosenisecentrale.net

Qui di seguito l’elenco dei comuni interessati.

Questo articolo verrà aggiornato ogni volta che riceveremo le liste mancanti.

PROVINCIA DI POTENZA

Balvano (PZ)

Campomaggiore (PZ)

Cancellara (PZ)

Carbone (PZ)

Lista Carbone radici future

Mariano Mastropietro (Candidato sindaco)

Bloisi Antonio

Castronuovo Nicola Mario

Chiorazzo Maria

Del Monte Luca

Di Sanzo Giovanna

Girasole Gianvito

Gugliotta Giuseppe

Iannibelli Sabatino

Mitolo Giuseppe

Rardo Marianna

Lista Alternativa sociale per Carbone

Gabriele Aronne

Lista L’Altra Italia

Saverio Siorini

Castelluccio Inferiore (PZ)

Lista: “Castelluccio in comune CONTINUA”

Campanella Paolo Francesco (candidato sindaco)

Caricati Giuliana

Catalano Danilo

Celano Nicola Antonio

Crispino Sante

Forastieri Giuseppe

Gioia Annunziata

Ieno Evaristo

Sassone Giampiero

Sirufo Francesco

Fardella (PZ)

Lista “Fardella siAMO NOI “

Guarino Giuseppe (Candidato Sindaco)

Caldararo Daniele

Coringrato Luca

Cortazzi Giovanni

D’Angelo Maria Antonietta

D’Angelo Rosario

Delvecchio Antonio

Donato Marilena

Orofino Domenica

Piesco Giuseppina

Vantadoro Maria Carolina

Lista Fardella nel cuore

Mariangela Coringrato (Candidato Sindaco)

Benedetta Cirone

Giovanni Coringrato

Anna De Salvo

Domenica De Salvo

Ettore Di Sario

Dott. Giammichele Guarino

Lidia Guarino

Maria Maddalena Rosaria Liguori

Egidio Pesce detto Franco

Concetta Vitale

Lista Alternativa Sociale Italiana

Vincenzo Pippa (Candidato Sindaco)

Ginestra (PZ)

Grumento Nova (PZ)

Lista “Grumento Democratica”

Antonio Imperatrice (Candidato sindaco)

Michele Brandi

Gelsomino Dilascio

Antonio Di Maria

Anna Maria Nasca

Pino Nigri

Lucia Panzardi

Giuseppe Pricolo

Donato Samà

Giliberto Trivigno

Valeria Vertunni

Lauria (PZ)

Lista: “LAURIA RADICI E FUTURO”

Pittella Giovanni Saverio Furio (candidato Sindaco)

Boccia Rocco

Caimo Esterina

Carlomagno Lucia

Cirigliano Domenico Carlo

Di Lascio Nicolò

Forastiero Domenico

Forte Francesco

Gagliardi Bruna

Grillo Italo-Giacomo-Rito

Guerriero Lucia

Labanca Giovanni

Labanca Giulio

Nasti Aniello Gennaro

Papaleo Rosa

Viceconti Marisa

Zaccagnino Donato

Lista: “LAURIA IN COMUNE”

Rossino Antonio (candidato sindaco)

Carlomagno Egidio

Chiacchio Rosa

Cosentino Raffaella

D’Imperio Biagio

Grillo Mimma

Ielpo Antonella

Innecco Addolorata

Labanca Mariano

Mastroianni Antonio

Messuti Antonio

Papaleo Mario Rosario

Pici Giacomina Anna

Reale Giacomo

Ricciardi Giuseppe

Sisinni Annarita

Viceconti Antonella

Melfi (PZ)

CANDIDATO SINDACO LUIGI SIMONETTI

PSI:

Rosetta Asquino

Giorgia Calabrese

Rino Cappiello

Donata Cerillo

Maria Cilenti

Diego Di Padova

Tiziana Ferrieri

Carmine Fundone

Giovanna Galluccio

Carmen Lucia Risolo

Nocolantonio Tetta

Lucia Volgare

Antonio Zaccagnino

Alessandro Zenti

Livio Valvano

Giuseppe Santo Mancino

PD:

Maurizio Antonello

Vincenzo Bufano

Annalisa Caprarella

Angela Di Lalla

Antonio Ferrara

Simona Ferrarese

Giulio F. Festa

Tiziana Greco

Salvatore Gubelli

Raffaella Irenze

Michele Mastromartino

Silvia Nigro

Maurizio L. Perna

Pierpaolo Simonetti

Antonio Tartaglia

Mariagrazia Venezia

PIAZZA MELFI:

Antonio Caivano

Danilo Carbone

Concetta Chiazzolla

Giuseppina Cignarale

Saverio De Rosa

Pierluigi Desina

Alessandro Guerrieri

Giorgia Natale

Francesca Orsi

Corrado Patanella

Lucia Pennesi

Isabella Pepe

Alfonso M. Russo

Antonio Scarano

Antonio Simonetti

Michele A. Villani

CENTRO DEMOCRATICO:

Michele Piccolella

Carmine Pio Flammia

Gabriella Agile

Incoronata Albano

Alessandro Bocchetta

Antonella Cappetta

Luca Cappiello

Joseph Antoine Fierro

Andrea Gala

Mario Giuliano

Cinzia Larotonda

Giovanna Loreti

Maria Antonietta Luongo

Erika Martino

Tiziana Moscaritolo

Carmen Sportiello

EUROPA VERDE:

Savino Buonvicino

Emilio Capobianco

Massimiliano Cardone

Manola Casorelli

Michele Falaguerra

Antonio Finelli

Giuseppe Franciosa

Michele Lamorte

Federica Mina

Mara Natale

Anna Piccolella

Paolo Sonnessa

Emilia Tetta

Sei le liste a supporto di Giuseppe Maglione nella coalizione di centrodestra.

CUORE GIALLOVERDE:

Antonio Capobianco

Michele Cignarale

Aldo Michele Cilenti

Stefano Cuozzo

Alessandro Desina

Annunziata Di Croce

Giuseppe Faillace

Arturo Lamorte

Raffaella Lucido

Lorenzo Antonio Mossucca

Milly Nardozza

Vincenza Navazio

Catia Patanella

Arturo Pierro

Incoronata V. Tomasulo

Saverio Zampino

NOI PER MELFI:

Alfonso E. Navazio

Annalisa Bevilacqua

Vincenzo Castaldi

Gianpiero Cerone

Gennaro Colombo

Michele Fontana

Michela Gastone

Rita C. Logrippo

Caterina Maria Medoro

Antonella Monaco

Barbara Mucci

Luigi Nigro

Tiziana Nigro

Franco Pastore

Mina Sassone

Anna Maria Tartaglia

FORZA ITALIA PER MAGLIONE:

Maria Assunta Fontana

Filomena Latocca

Elena Lepore

Pamela Montanarella

Francesca Romano

Teresa Lorenzina Sedile

Arturo Aquilecchia

Vincenzo Corona

Francesco Antonio Di Mattia

Vincenzo Franciosa

Giuseppe Maruggi

Savino Gerardo Mazzucca

Michele Montagna

Pierpaolo Venezia

Giovanni Michele Volgare

Alberico Vona

LEGA SALVINI:

Biagio Coppola

Antonio Corbo

Francesco Saverio D’Amato

Maria Delli Gatti

Carlo Grieco

Adriana Gallo

Savino Lagatta

Teresa Logrippo

Antonietta Lomio

Rosa Mairro

Danilo Canio Marzuillo

Luisa Navazio

Giuseppe Patanella

Giuseppe Quaranta

Veronica Russo

Yuri Rocco Natale

MELFI LIBERA E DEMOCRATICA:

Giuseppe Albano

Emilio Autunno

Mauro Basso

Mariangela Carlucci

Enzo Carnevale

Raffaele Cavuoti

Dina Curci

Vincenzo Destino

Rossella Galgano

Donato Lomio

Paolo Maddalena

Cristina Pietrantuono

Marina Roselli

Giovanna Simonetti

Michele Sinigaglia

Claudio Suriano

FDI:

Michele Cristiani

Vincenzo Giammarino

Giovanni Caputo

Barbara Sassone

Antonio Tudisco

Mario Urbano

Lorenzo Dorini

Antonella Motta

Maria Domenica Malgieri

Anna Morano

Alessia Ioanni

Lodovico Luce

Giuseppe Di Tuccio

Marilia Sanza

Emanuela Leoni

I 5 stelle dopo la querelle con Bisogno e l’intervento da Roma si affidano ad Alessia Araneo.

M5S:

Grazia D’Arrigo

Domenico Barbetta

Luigi Antonio Liccione

Debora Sasso

Raffaele Nigro

Gerardo Baltea

Cristian Canio Valente

Erica Petito

Rocco D’Alfonso

Michele Basso

Ilaria Salvatore

Antonio Calabrese

Antonella Brindisi

Giuseppe Moscaritolo

Noemi Sinisi

Canio Fastiggi

Oppido Lucano (PZ)

Paterno (PZ)

Lista “SorGente. Gioia Sindaco”

Tania Gioia (candidato Sindaco)

Lucia Mastrosimone

Rossana Briglia

Pamela Colonna

Carolina Pasquariello

Antonio Mazzei

Giacomo Fran. Lavecchia

Gianluca Romeo

Nuario Fortunato

Giuseppe Sangiorgio

Rosario Coiro

Michele Cirelli

Gianmichele Restaino

Lista “Paterno, la città della Val d’Agri”

Franco Trivigno (Candidato Sindaco)

Agrigenti Rina

Bitetti Domenico

Calzoni Serena

Campiglia Mauro

Comuniello Giuseppe

De Filippo Bruno

Iuliano Antonio

Laino Giovanni Orazio

Marsicovetere Salvatore

Notarfrancesco Severino

Pietrafesa Carmen

Tortoriello Teresa

Lista “Siamo Paterno”

Michele Cimetti (Candidato Sindaco)

Guendalina D’Agrosa

Alessio Giordano

Edoardo Lacava

Rosa Laino

Elena Langone

Emilio Logiurato

Enrico Domenico Lomanto

Michele Lotierzo

Giuseppe Maulella

Antonella Milano

Giovanni Pierri

Aldo Saccende

Rionero in Vulture (PZ)

San Chirico Raparo (PZ) – Una sola lista

Lista “Il nostro paese il nostro Futuro”

Vincenzo Cirigliano (candidato Sindaco)

Angela Aloisio

Valeria Aloisio

Leonardo Berardone

Claudio Borneo

Pino Ciminelli

Antonio Continanza

Antonio Cosentino

Erica Mastrolorenzo

Samuele Paladino

San Martino d’Agri (PZ)

Mario Imperatrice (candidato sindaco)

Emanuela Barletta

Giusy d’acquaro

Fabrizio conte

Giovanni Bianculli

Enza Melfi

Filomena la grutta

Angelo maria Cudemo

Antonio Cicchelli

Filomena Vaccaro

Pasquale Robortella (candidato sindaco)

Mariapia Franco

Teresa Lammoglia

Michelangelo Russo

Giovanni albini

Salvatore manieri

Iacopo gatta

Ilaria reale

Antonio cicala

Antonio Lagrutta

Sarconi (PZ)

Giovanni Tempone (Candidato Sindaco)

Domenico Carlomagno

Giampiero Di Lascio

Roberto Forastiero

Antonello Forastiero

Donato Giovinazzo

Elisa Greco

Nicola Labanca

Donato Radesca

Valentina Sbarra

Antonella Zambrino

Massimo Celoro (Candidato Sindaco)

Laura Pansardi

Michele Latronico

Domenico Carlomagno

Alessia Busiello

Nicla Dalessandri

Lapadula Roberto

Domenico Laino

Federica Carlomagno

Rosario Florio

Teana (PZ)

Lista “La Civetta”

Vincenzo Pesce (Candidato sindaco)

Ada Di Sario

Gabriele Salvo

Andrea Di Sario

Biagio Cuccarese

Biagio Rosario Romano

Carmela Lecce

Vincenzo Francolino

Lista: “Per Teana”

Vincenzo Marino (Candidato sindaco)

Vincenzo Salvo

Vincenzo Lo Vaglio

Claudio Breglia

Nicola Di Sario

Francesca Chiara Lagala

Giuseppina Marino

Raffaella Pesce

Giuseppe Sassone

Francesco Damiani

Rosario D’Orzi

Lista: “Alternativa Sociale Italiana”

PierFrancesca Pellegrini Strigaro (Candidato sindaco)

Tramutola (PZ) – Una sola lista

Lista “Tramutola Nova”

Luigi Marotta (Candidato Sindaco)

Michele Branda

Rocco Calandriello

Lucia De Falco

Giancarlo De Marca

Alfredo Maria De Vita

Michele Di Mauro

Filomena D’Agrosa

Vito Antonio D’Onofrio

Annamaria Grieco

Maria Carmela La Salvia

Rosita Morena

Elvira Pizzuto

Trecchina (PZ)

Lista “Insieme possiamo”

Fabio Marcante (candidato Sindaco)

Agrello Rosmeri

Carlomagno Arianna

Casella Antonio

Conte Prospero

Cresci Anna

D’Imperio Giacomo

Ielpo Antonio

Orlando Giuseppina

Orrico Giovanni

Viceconti Nicoletta

Lista civica “La libertà è partecipazione”

Candidato sindaco: Antonio Nocito

Cantisani Domenico detto Mimmo

Iaria Domenico detto Stagnino

Russo Giacomo

Papaleo Mariano Biagio detto Pupo

Pisani Mauro

Liguori Francesco Raffaele detto Pannocchia

Colucci Giovanni

Viggianello (PZ)

Lista Avanti Insieme Viggianello – Rizzo Sindaco

Antonio Rizzo (candidato sindaco)

Caputo Antonio

Caputo Fabio

Caputo Vincenzo

De Filpo Pio

De Tommaso Carlo

Di Ranni Francesco

Dottore Vincenzo

Fiore Giovanni

Fiore Joseph

Marandola Agostino

Sassone Antonio

Viceconte Tony

Lista “Per Viggianello”

Propato Antonella (candidato sindaco)

Caputo Natasha

Franzese Annarita

Guadalupe Herrera

La Regina Giuseppina

Mainieri Angela

Marandola Lucia

Sproviero Angelina

Tofalo Antonella

Vanni Stefania Pia

PROVINCIA DI MATERA

Aliano (MT)

Bernalda (MT)

Ferrandina (MT)

Montescaglioso (MT)

Lista “Obiettivo Comune Montescaglioso”

Vincenzo Zito (Candidato Sindaco)

Pietro Buonsanti

Mariangela Carbone

Nunzio Carriero

Anna Cifrese

Annunziata Difesca

Nina Disanto

Donato Ditaranto

Monica Ditaranto

Francesca Fortunato

Bruno Mazzoccoli

Francesca Mazzoccoli

Giovanni Mianulli

Cosimo Mongelli

Rocco Oliva

Francesca Panico

Antonietta Tralli

Lista “La Città di tutti”

Fabio Di Sabato (Candidato Sindaco)

Claudio Clemente

Rosalba Clemente

Rocco Luigi Ditaranto

Cosimo Franco

Nunzio Locantore

Margherita Lopergolo

Giovanni Mastrodomenico

Antonello Arturo Oliva

Pasquale Oliva

Emanuele Antonio Panarelli

Maria Concetta Petrizza

Maria Primavera

Oliveto Lucano (MT)

Pisticci (MT)

M5S: Candidato sindaco Viviana Verri

Filippo Anio Ambrosini Alessandra Caravita

Nicola D’Onofrio

Fabio Salomone

Vincenza Camardo

Antonietta Giuseppina Lauria

Ciro D’Amico

Maria Gabriella D’Angella

Michele Montemurro

Antonia Concetta Storino

Luciani Panio

Camilla Ianuzziello

Francesco Radesca

Ludovica D’Armento

Gianmichele Veglia

Lucia Elisabetta Caivano

Due le liste del centrodestra a sostegno di Pasquale Tuccino:

VICINI AL TERRITORIO:

Francesco Plati

Massimo Capobianco

Nicola Di Pinto

Maria Pia Grieco

Alessandro Greco

Giuseppe Lalinga

Francesco Manni

Carmelinda Laviola

Angela Pietrovicci

Francesca I. Quinto

Giusi Ramundo

Cosimo Simone

Alessandra Sisto

Antonia Stoppa

RINASCITA:

Quattro liste per l’ex sindaco Vito Anio Di Trani

FORUM DEMOCRATICO:

Pasquale Domenico Grieco

Rosaria Bastiano

Elisabetta Borraccia

Giuseppe Colombo

Giovanni Salvatore Gatto

Beatrice Lardo

Maristella Leone

Antonietta Malvasi

Domenico Mario Malvasi

Susanna Mereu

Dino Pastore

Anna Rosa Quinto

Francesco Quinto

Rosa Rago

Giuseppe Sigismondo

Michele Taranto

DI TRANI SINDACO:

Elettra D’Alessandro

Vito Rocco Benedetto

Maria Bruno

Maristella Camardo

Anna Cuna

Alessandro Di Stefano

Antonio Gioia

Angelo Larossa

Vincenzo Latronico

Roberta Lavecchia

Angela Montesano

Marcello Cirone

Rossella Radesca

Enzo Ranù

Michele Vena

Felice Zambrella

LISTA DEI CITTADINI:

Domenico G. Mastronardi

Giuseppe Miolla

Anna Maria Addabbo

Simone Caruso

Donato De Nittis

Michelina Di Leo

Giuseppe Di Tursi

Giovanni D’Onofrio

Leonardo R. Giannace

Mario Giannuzzi

Carlo Laurenza

Francesca Mastronardi

Valentina Sgarzi

Lucia Tritto

Rosa Stella Torraco

Leonardo Vena

PISTICCI IN COMUNE:

Rocco S. Caramuscio

M. Antonietta Arnone

Carmine Calandriello

Rocco Capogrosso

Stefania Caruso

Alessandra D’Angella

Antonella Malvasi

Rocco S. Mastrogiulio

Giovanni Mennone

Daniela Pisapia

Domenico Quinto

Pietro Raucci

Michele Roberto Rondinone

Teresa Santeramo

Imma Assunta Schettino

Nicola Tuccino

Centrosinistra a trazione dem rappresentato da Domenico Albano con altre 4 liste:

PD:

Andrea Badursi

Giuseppe Bonamassa

Salvatore Brigante

Luciana Camello

Rossana Florio

Eligio Iannuzziello

Marco Losenno

Enza Mineo

Rocco S. Negro

Margherita Pesapane

Pietro Provenzano

Giuseppe Quintano

Domenico S. Quinto

Sefora Quinto

Daniela Sassano

Elisabetta Popolizio

INSIEME PER ALBANO:

Pacifica Artuso

Maria T. Camardella

Camilla Canterino

Rossanna Caruso

Nicola D’Alessandro

Antonio M. De Sensi

Angela D’Onofrio

Nunzio Mario Forte

Mimmo Donato Giannone

Antonio Lacarpia

Mario Laurenza

Antonio laviola

Roberto T. Muliero

Rosa Stella Pastore

Carmine Radesca

Alessandra Ruvo

CONSENSO CIVICO:

Mario Petracca

Luisa Albano

Giuseppe Arnone

Marco Batta

Betty D’Alessandro

Tonia D’Angella

Rocco Damasco

Giuseppe L’Episcopia

Maria Grazia Leone

Nicola Mancuso

Michele Musillo

Renato Rago

Manuel Benito Rubino

Anna Maria Viggiani

Anna Rosita Viggiani

Giuseppe Vitelli

CIVICAMENTE PISTICCI:

Pasquale Sodo

Domenico Borraccio

Rosalia Borraccia

Antonio Zaffarese

Lucia V. Castronuovo

Francesco Alex Giorgio

Mariangela Ianuzziello

Pietro Moro

M. Grazia Maurella

Pietro Scarpa

Antonietta S. Cucci

Mario Cirigliano

Francesca Dibiase

Marco Quinto

Roberto D’Alessandro

Antonella Barbalinardo

Rionero in Vulture (PZ)

CANDIDATO SINDACO MARIO DI NITTO:

Rocco D. Brenna

Donatello Caggiano

Andrea Cardillicchio

Maria Antonietta Chieppa

Caterina Di Lucchio

Giuseppe Falaguerra

Michele Giammatteo

Michele E. Giordano

Cinzia Gilaschera

Rosanna Mecca

Irene Nigro

Elena Pietragalla

Maria Sena Grieco

Donatella Pinto

Antonio Tartarisco

Mauro Tucciariello

CANDIDATO SINDACO ROBERTO IOSCA:

Aldo Cammarota

Carmela Amato

Gabrieli Ana Arsemi

Catia Calitri

Giovanni Catena

Michele Consiglio

Pasquale Di Lucchio

Antonio Fabrizio

Pasqualina Labella

Dario Laurenza

Michele Laurino

Ludovica Lela

Mariantonietta Luciano

Carlo Ricci

Alberto Ricter

Dante Tirico

CANDIDATO SINDACO NICOLA ASQUINO:

Vincenzo De Fabrizio

Rossella Irenze

Antonia Mininni

Carmine Ramunno

Antonio Colangelo

Giulio Buccino

Pasqualina Valenza

Gerardo Scatorchia

Vito Di Pietro

Pasquale Asquino

Giuseppe Traficante

Luigia Larotonda

Antonio Scolamiero

Maria Teresa Zuccaro

Federica Grieco

CANDIDATO SINDACO NICOLA LOCORO:

Debora Altavela

Pietro Archetti

Omar Asquino

Donato Cappiello

Claudio Cassetta

Carmela Ciuffreda

Michele Contaldo

Donato Di Carlo

Elena Di Palma

Donatello Mininni

Giuseppe Mascolo

Marta Romano

Carmela Scatorchia

Lucia Schirò

Lucia Traficante

CANDIDATO SINDACO DONATO LIBUTTI:

Mario Basso

Milena Calabro

Ermijia Casolino

Vincenzo Cecere

Renato Cittadini

Maria Rosaria Curto

Isabel De Stefano

Franco Del Buono

Michele Grieco

Rubino Loriso

Gioacchjno Manfreda

Ivano Melchionda

Franco Pinto

Angelo Sabato

Catia Traficante

Valentina Volonnino