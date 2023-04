Meloni vola da Sunak, poi la visita a Westminster

La visita più lunga in un Paese europeo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto militare RAF Northolt di Londra, con la delegazione al seguito, per una visita di due giorni.

Ad accoglierla l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini.

Alle 15, le 16 italiane, la premier varcherà il portone di Downing Street e incontrerà il primo ministro britannico Rishi Sunak per un bilaterale, evento in cima all’agenda.

I due si erano già visti a novembre, a margine della Cop27 di Sharm el Sheikh, a poche settimane dall’insediamento di entrambi e con cui ha condiviso il debutto internazionale al G20 di Bali.

L’obiettivo è quello di stringere i rapporti e porre le basi, come spiegano fonti italiane, per continuare il lavoro che vede Italia e Regno Unito, entrambi Paesi del G7 e fondatori della Nato, vicini su molte questioni e in particolare in materia di difesa e di sostegno all’Ucraina.

I due, tra i quali si evince “una forte simpatia”, come riportano alcune fonti italiane, hanno assunto il loro incarico praticamente negli stessi giorni ad ottobre scorso e hanno sempre esplicitato l’intento di voler rafforzare le relazioni tra i due Paesi.

Fatto sta che per la premier questa è una prima in terra inglese, che ospita una comunità di oltre mezzo milione di italiani stando ai soli iscritti all’Aire (l’anagrafe dei residenti all’estero), composta, viene rilevato, di studenti, giovani lavoratori, professionisti in campo economico e finanziario.

La visita della premier continua e più tardi, attorno alle 17, Sunak accompagnerà Meloni in una visita all’Abbazia di Westminster – dove si trova il Cosmati pavement, antica opera di marmisti medievali di origine romana – dove sono in corso i preparativi per l’incoronazione di re Carlo III, prevista il 6 maggio.

La premier, secondo quanto si apprende da fonti italiane, avrà accesso a un luogo quasi mai aperto al pubblico e al momento chiuso in vista dell’incoronazione. Sunak, sottolineano le stesse fonti, “ha tenuto a organizzare un momento simbolico” con Meloni, oltre al tempo dedicato all’incontro bilaterale, e accompagnerà Meloni personalmente nella visita. Un gesto di amicizia che testimonia “un’ottima intesa” fra i due premier.

La visita, viene rilevato, “ha quindi un valore simbolico altissimo: Meloni è l’unico capo di governo che vedrà il luogo dell’incoronazione”, i cui inviti sono riservati ai capi di Stato e solo in seconda battuta ai capi di governo. Complessivamente il governo inglese dedicherà oltre tre ore alla delegazione italiana, anche questo “un importante segno di attenzione e di amicizia fra i due governi”.

Venerdì la presidente del Consiglio parteciperà, all’ambasciata italiana, alle conclusioni di un workshop sull’agroalimentare insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che sarà nella capitale inglese con una agenda parallela concentrata sulla promozione del made in Italy.

Il ricevimento sarà l’occasione per la premier per incontrare sia rappresentanti del governo britannico sia della comunità finanziaria e delle imprese.

