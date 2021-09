Basilicata pronta ad accogliere 74 profughi afghani

È atteso per il primo pomeriggio in Basilicata l’arrivo di 74 profughi afghani. 29 di loro saranno ospitati ad Acerenza.

Si tratta di 7 nuclei famigliari, per lo più persone che negli anni hanno collaborato con il contingente italiano in Afghanistan, sottratti alle ritorsioni dei talebani- scrive su fb il sindaco del paese, Fernando Scattone. Saranno temporaneamente ospiti di una ex struttura alberghiera, prima di essere inseriti nei programmi di integrazione sociale.

Tutti sono stati sottoposti al test antiCovid oltre che al periodo di isolamento cautelativo controllato. Gli altri profughi saranno invece accolti a Potenza.