Eccellenza Lucana: Real Senise domenica 5 settembre ritorno in campo

Dopo la stagione interrotta bruscamente per via del Covid, dopo meno di un anno in casa Real Senise si torna a giocare un match ufficiale. Di fatto domenica 5 settembre i bianconeri del tecnico Pasquale Logarzo affronteranno, in trasferta, l’andata del primo turno di coppa Italia con il Latronico. A presentare la sfida è uno dei perni del team lucano, il difensore centrale, classe 1993, Alberto Arleo: “Dopo quasi un anno di stop, ovviamente, non possiamo essere al meglio. Stiamo cercando di fare il possibile per recuperare la forma seguendo il prof e il tecnico Logarzo che ci stanno dando una grossa mano”.

IL REAL SENISE: “Mentalmente stiamo bene anche per chè il gruppo è più o meno quello della passata stagione. L’amalgama c’è. Siamo curiosi di vedere lo stato mentale in una gara ufficiale”.

IL LATRONICO: “Domenica giocheremo la prima partita ufficiale: questa va affrontata seriamente e provando gli schemi cercando di seguire alla lettera ciò che ci chiede il nostro allenatore”.

IL CAMPIONATO: “Come in ogni edizione l’Eccellenza Lucana presenta tre, quattro compagini blasonate che puntano a vincere. Noi vogliamo disputare un campionato di media alta classifica…”.