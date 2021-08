Asp e Regione: prosegue l’Open Day Pfizer aperto dai 12 anni in su’

L’Asp Basilicata, di intesa con la Regione Basilicata, da oggi, lunedì 30 agosto, e fino a domani, martedì 31 agosto 2021, apre a tutti gli assistiti Asp che abbiano compiuto 12 anni, la possibilità di vaccinarsi con vaccino “Pfizer”, senza prenotazione.

L’Open Day si svolgerà in tutti gli hub vaccinali dell’Azienda di seguito elencati:

1) Potenza: Palestra “Rocco Mazzola” in via Roma, 43 in Potenza (ore 9,00-18,00);

2) Melfi: Palestra comunale via della Cittadinanza Attiva (ore 9,00-18,00);

3) Villa d’Agri: Palestra Istituto Comprensivo di Villa d’Agri in Via Verdi (ore 9,00-18,00);

4) Lauria: Palestra i.S.I.S Lauria in via Cerse dello Speziale (ore 9,00-18,00);

5) Senise: Complesso Monumentale San Francesco Piazza Municipio 2 (ore 9,00-18,00);

6) Venosa: Palestra “Scuola Media De Luca”, via Appia n. 36 (ore 9,00-18,00).

Potranno accedervi anche coloro che hanno già una prenotazione sulle piattaforme disponibili.

È necessario scaricare e compilare la documentazione da consegnare presso il punto vaccinale di prenotazione unitamente alla tessera sanitaria ed al codice fiscale.

La modulistica (Nota informativa vaccini – Modelli 1,2,3,4 – Modello per minorenni) è scaricabile sul sito dell’Asp al seguente link:

https://www.aspbasilicata.it/servizi-per-i-cittadini/modulistica-vaccinazioni-anticovid-19/