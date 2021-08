Under 18 LND, i convocati di Giannichedda per la Lazio Cup

Roma, 21 agosto 2021 – Inizia oggi l’avventura alla Lazio Cup per l’Under 18 LND, in arrivo a Sora dal raduno di preselezione svoltosi ieri a Roma.

Lo stage nella Capitale, terminato con l’amichevole a ranghi contrapposti, ha fornito le indicazioni necessarie al tecnico Giannichedda per scegliere i ventitré calciatori classe 2004 che parteciperanno alla 13ª edizione del torneo al via tra tre giorni: martedì l’esordio col Benevento (ore 16.30), mercoledì la sfida col Crotone (ore 9.30) e giovedì l’ultimo impegno del girone contro la selezione del Canada(ore 9.30).

Tutti gli incontri si giocheranno al Comunale di Casalattico (FR), lo stesso impianto che ospiterà gli allenamenti della Rappresentativa in programma da questo pomeriggio fino a lunedì.

“Bello tornare a lavorare sul campo coi ragazzi dopo tanto tempo – sottolinea Giannichedda, confermato alla guida dell’Under 18 e dell’Under 19/Serie D – Per molti è stato difficile trovare spazio in quest’ultimo anno e mezzo, ma ho trovato grandissima disponibilità e determinazione da parte di tutti.

La Lazio Cup può essere una grande opportunità che sono sicuro sapranno sfruttare al meglio per mettere in mostra le loro qualità”

LAZIO CUP – 13ª edizione

Calendario

24 agosto Under 18 LND-Benevento (ore 16.30, Comunale di Casalattico)

25 agosto Under 18 LND-Crotone (ore 09.30, Comunale di Casalattico)

26 agosto Under 18 LND-Canada (ore 09.30, Comunale di Casalattico)

Convocati

Portieri: Emanuele Semprini (Trastevere), Edoardo Borrelli (Ostia Mare), Edoardo Dal Ben (Liventina)

Difensori: Vincenzo Raucci (Cassino), Thomas Lucentini (Cannara), Matteo Bastita (Sanremese), Pasquale Rapio (Bitonto), Hannes Dejaco (Stegen Stegona), Nico Quilici (Tau Altopascio), Filippo Ghiani (Monastir Kosmoto), Giuseppe Esposito (S.G. Sporting Club)

Centrocampisti: Manuele De Min (Montebelluna), Luca Bonassi (Ponte San Pietro), Luca Borghesan (Montebelluna), Marco Piazza (Dolomiti Bellunesi), Luca Ginevrino (Cassino), Mattia Vitale (Santa Maria Cilento), Lorenzo Rech (Dro Alto Garda), Klaidi Sokola (Brixen)

Attaccanti: Riccardo Boschetti (Caronnese), Felice Petrignani (Bisceglie), Filippo Scarsi (Sporting Franciacorta), Elias Gasser (St. Georgen)

Staff – Saverio Mirarchi (Capo delegazione), Alberto Branchesi (Coordinatore Org./Segretario), Barbara Coscarella (vice segretario), Giuliano Giannichedda (allenatore), Sergio Arnosti (vice allenatore), Calogero Sanfratello (all. Under 17), Bruno Federici (allenatore portieri), Gianfranco Tosoni (collaboratore tecnico), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Antonio Ammendolia (medico responsabile), Giuseppe Bova (medico), Marcello Manocchio (fisioterapista), Vito Flavio Valletta (nutrizionista), Sandro Della Pelle (magazziniere)