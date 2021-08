POSTALMARKET, AL VIA IL PRE-ORDINE DEL CATALOGO. Sono 150 i marchi scelti. In copertina Diletta Leotta

Da oggi è possibile prenotare a prezzo scontato la rivista e ottenere un voucher per il primo acquisto. Presenti migliaia di prodotti selezionati dagli oltre 150 marchi di sole aziende italiane, la pubblicazione quest’autunno sarà distribuita nelle edicole italiane.

Il team di Postalmarket: “Sarà un vero e proprio magazine, il filone conduttore sarà quello della rinascita” Il tanto atteso catalogo di Postalmarket sarà in edicola quest’autunno e in contemporanea sarà attivo anche l’ecommerce dedicato.

In copertina confermata Diletta Leotta, e ciò consente di mantenere un ponte con il passato, dove nella prima pagina sono apparse icone famose come Ornella Muti, Romina Power, Carla Bruni, Cindy Crawford, Claudia Schiffer e molte altre.

Se la copertina, come da tradizione, vede la presenza di un volto noto, l’interno è invece completamente rinnovato: non più una mera raccolta di prodotti, ma un vero e proprio magazine da sfogliare dove sarà presente anche la recente tecnologia della realtà aumentata, grazie ad un’apposita app che sta programmando la startup No-Gravity.

Il catalogo sarà a supporto di un e-commerce di ultima generazione progettato da Storeden, che conterrà migliaia di altri prodotti che, per ovvie ragioni, non potranno trovare posto nelle 368 pagine che finiranno nelle edicole.

Per rispondere alle richieste dei fan, che sui social network hanno iniziato il countdown per poter toccare con mano il nuovo catalogo, è stato deciso di lanciare un “early bird” con la possibilità di pre-ordinare una copia cartacea di Postalmarket da ricevere a casa senza spese di spedizione.

Questa la promozione: pagando 6,9 euro (invece di 9,9 euro, prezzo in edicola) si riceve il catalogo a casa assieme ad un voucher da 10 euro da utilizzare per il primo acquisto. “Abbiamo deciso di ripercorrere la promozione che animava il catalogo qualche decennio fa”, dicono dall’azienda.

“A chi comprava il catalogo veniva restituito l’intero valore al primo acquisto: noi abbiamo voluto fare qualcosa in più per i nostri fedelissimi, per la prima volta restituiremo un prezzo superiore a chi si aggiudicherà in preordine il catalogo”.

La versione cartacea accoglierà una selezione accurata di prodotti degli oltre 150 marchi italiani divisi in sei categorie: abbigliamento donna/uomo e accessori, intimo, casa, salute e bellezza, cibo e bevande, tempo libero.

Ma il catalogo sarà anche ricco di contenuti giornalistici con firme autorevoli, curiosità e consigli sullo shopping, e anche questa è una novità assoluta, segno del tempo.

La filosofia del team che rappresenta Postalmarket è chiara, non basta infatti solo la vetrina dei prodotti, serve affiancarla all’autorevolezza del racconto sui trend del momento per spiegare al consumatore le tendenze.

“Per questa prima edizione è stato scelto il filone conduttore della rinascita”, concludono dalla società proprietaria del marchio.

“La storia italiana di Postalmarket si identifica con l’italianità e quindi saranno presenti solo ed esclusivamente aziende italiane e che rappresentano perfettamente l’identità del nostro territorio, che sta lavorando in questi mesi per rinascere e ritornare alla normalità.

Postalmarket aveva creato Amazon prima che Amazon nascesse. Una storia che da questo autunno ricomincerà contribuendo alla rinascita italiana”.