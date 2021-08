SENISE:riscontrate 5 nuove positività al covid-19 dalla prima di 03 giornate di screening

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che dalla prima delle 03 giornate di screening anticovid-19 sono emerse 05 nuove positività.

In particolare nella giornata di oggi sono stati effettuati 160 tamponi, di cui la metà, ovvero 80, sono stati già processati e sono emerse le cinque positività. In particolare, uno di questi cinque è un non residente ma domiciliato a Senise e convivente di positivi già in isolamento.

Nello specifico due di questi nuovi tamponi rientrano in quelli processati nella giornata di ieri.

Sono 43 gli attuali positivi nella cittadina sinnica.