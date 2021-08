Tragico incidente sulla Sinnica in territorio di Lauria: due vittime

Chiusa al traffico temporaniamente in entrambe le direzioni, la strada statale 653 “Sinnica”, a causa di un incidente avvenuto al km 5,420 a Lauria.

Nel sinistro, uno scontro frontale tra un furgone e un’autovettura, due persone hanno perso la vita. Alla guida dell’opel era presente un ragazzo di Lauria, mentre il conducente del furgone era un uomo originario di Sala Consilina.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento non si conoscono altri dettagli sul sinistro.