APIBAS, LUIGI VERGARI AMMINISTRATORE UNICO

È il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Potenza, Luigi Vergari, l’Amministratore Unico di APIBAS. Nato a Potenza, laureato in Economia e Commercio alla Università “La Sapienza” di Roma, Vergari vanta notevoli esperienze a livello nazionale e internazionale, oltre che sul territorio lucano. Consigliere della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Potenza, Componente della Commissione di Studio “Crisi di Impresa” del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, consulente del Tribunale civile e penale di Potenza, Luigi Vergari unisce anche numerose esperienze negli enti locali e nelle aziende pubbliche.

“Prosegue l’impegno della mia Giunta nella valorizzazione delle migliori professionalità lucane, sia in Basilicata che in Italia e all’estero. Dopo la scelta in Acquedotto lucano, oggi APIBAS.

La sfida che attende Vergari è molto impegnativa e per questo sin da subito abbiamo ricercato le migliori professionalità.

Il merito, le competenze, i curricula sono i nostri criteri di scelta per queste figure apicali negli enti regionali più importanti. I lucani ci hanno chiesto il cambiamento.

Noi lo stiamo realizzando, tra mille difficoltà e resistenze. Ma non intendiamo fermarci e anzi ci candidiamo a continuare nei prossimi anni questo nuovo corso della vita pubblica lucana”, afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.