Forza Italia, il rilancio dell’attività riparte con il lavoro di squadra

L’impegno a rilanciare l’attività di Forza Italia sul territorio regionale a partire da incontri periodici dei gruppi dirigenti regionali e provinciali insieme al Presidente Bardi, agli assessori Cupparo e Leone e ai consiglieri regionali Piro, Acito e Bellettieri, è stato ribadito in una riunione che si è tenuta oggi a Roma presieduta dal coordinatore nazionale di Forza Italia, l’europarlamentare Antonio Tajani, alla presenza dei massimi esponenti del partito, tra i quali il coordinatore regionale e sottosegretario Giuseppe Moles e l’on. Michele Casino. L’incontro era stato sollecitato nei giorni scorsi dall’assessore Cupparo per favorire una franca discussione sullo stato attuale del partito in Basilicata, individuare le problematiche esistenti e le azioni per superarle. E’ stato dunque affermato il valore di “squadra” di dirigenti e rappresentanti di Fi in Giunta e in Consiglio per rafforzare il sostegno al Presidente in una fase particolarmente complessa per la ripresa dopo la pandemia e non priva di fibrillazioni tra gli alleati. Solo il confronto costante e il dialogo con le comunità locali – è stato detto – possono consentire a Fi di accrescere i consensi tra i cittadini rinsaldando i rapporti di fiducia e rafforzando l’azione del Governo Bardi.

Il metodo di scelte condivise tra gruppi dirigenti e squadra di governo regionale è considerato in particolare “strategico” per affrontare la programmazione degli interventi di rilancio dello sviluppo economico ed occupazionale e le future nomine in enti sub-regionali. Tajani ha espresso la volontà di sostenere direttamente la fase di nuova iniziativa del partito in Basilicata garantendo la sua presenza per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi che interessano 26 comuni su 131 comuni (19,8%) di cui 2 sopra i 15mila abitanti. Il coordinatore nazionale sarà quindi più vicino e presente alle problematiche della Basilicata e del Sud. E’ stato concordato un nuovo percorso di più stretta sinergia, superando qualche incomprensione, che – commenta Francesco Cupparo – sono convinto darà importanti e significativi risultati non certo per il partito quanto in termini di gestione delle emergenze sociali e produttive che toccano la nostra regione. Forza Italia intende caricarsi sulle spalle l’impegno ad accrescere in qualità e progettualità il lavoro della Giunta Bardi su obiettivi da raggiungere entro i prossimi mesi al servizio delle nostre comunità.

basilicatanotizie.net