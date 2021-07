Due punti informativi, un primo ma significativo passo in avanti in Basilicata, sicuramente una bocciatura la cancellazione dell’obbligatorietà del green-pass.

E’ questo l’obiettivo di Italexit Con Paragone-Basilicata che nella giornata di domani, 30 luglio, ha indetto una raccolta firme presso l’infopoint di viale Dante 4 e due gazebo sempre in viale Dante e in Piazza Don Bosco con il dichiarato intento di far luce sulle questioni del green-pass.

Coordinatori, simpatizzanti lucani del partito si daranno appuntamento a partire dalle 10 e fino alle 21 per discutere, raccogliere le firme sul tema in questione e che a livello nazionale ha già riscosso notevoli consensi in materia.

Sarà dunque l’occasione per approfondire la tematica e dare spunti interessanti ai cittadini di Potenza.

Per il partito si tratta di una tappa molto importante nell’ambito dei processi di aggregazione politica regionale e per quanto la tutela dei diritti dei cittadini. Il coordinamento regionale comunicherà nelle prossime giornate le date di prossimi incontri in programma sul territorio lucano.

Comunicato stampa Italexit Con Paragone-Basilicata 29 luglio 2021