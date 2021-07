Prince esce nuovo singolo – Hot Summer

Prince Estate e Legacy Recordings, divisione di Sony Music Entertainment, presentano il nuovo singolo “Hot Summer” estratto da Welcome 2 America, l’album che Prince ha registrato nel 2010 e che sarà pubblicato in formato standard ed edizione Deluxe il 30 luglio.

“Hot Summer” arriva lo stesso giorno in cui la Prince Estate lancia la nuova stagione del podcast ufficiale premiato con il Webby Award.

“The Story of Welcome 2 America” porta gli ascoltatori in un viaggio negli studi di Paisley Park e nella vita di Prince negli anni 2010-2011, quando registrava il suo album politico e commovente e poi lo archiviava, scegliendo di concentrarsi sui concerti dal vivo.

Nel primo episodio di “The Story of Welcome 2 America”, la giornalista musicale di Minneapolis Andrea Swensson e la cantante e collaboratrice di lunga data di Prince, Shelby J., condividono i retroscena di come sono iniziate le sessioni di Welcome 2 America.