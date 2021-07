ELEZIONE PRESIDENTE ANCI ANDREA BERNARDO. GLI AUGURI DEL SINDACO COSMA

La giornata di ieri è stata davvero campale per la nostra regione.

Dopo l’inaugurazione della piazza dei comuni a Potenza nel rione parco aurora dove, fino a qualche anno fa, erano installate gli uffici istituzionali provvisori post terremoto del 1980, in serata è arrivata la nomina a presidente dell’ANCI Basilicata dell’amico e collega sindaco della comunità di Colobraro, Andrea Bernardo.

Se nel capoluogo di regione, grazie all’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Guarente abbiamo potuto riscoprirci comunità unite e coese verso obiettivi comuni ed ambiziosi per il futuro, l’elezione di Andrea rappresenta la naturale conseguenza di un percorso umano, politico e di relazioni fatto dall’amico Sindaco per valorizzare e far crescere tutto il meraviglioso territorio lucano.

Sono convinto che, raccogliendo l’eredità del presidente uscente Salvatore Adduce che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni alla guida dei comuni lucani, Andrea saprà essere il giusto baluardo e rappresentante di tutti i Sindaci lucani per difendere e portare le istanze dei comuni nelle sedi opportune affinchè si possano migliorare servizi e qualità della vita per riportare, con le istituzioni nazionali e regionali, la Basilicata nella giusta posizione che merita in Italia, in Europa e nel mondo. Anci Basilicata C’è