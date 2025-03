“IL GOVERNO REGIONALE DEVE TORNARE AD ESSERE ALL’ALTEZZA DELLE ATTESE DEI LUCANI”

La Fondazione Fare Futuro di Senise si complimenta e apprezza l’impegno politico del capo gruppo del consiglio regionale di Basilicata avv. Michele Napoli, e del lavoro straordinario che sta conducendo che riguarda ancora aspetti da chiarire per trovare soluzioni in tempi rapidi.

La regione ha bisogno di recuperare equilibrio, i cittadini aspettano risposte su questioni concrete: lavoro, sanità, giovani, assistenza alle persone più fragili.

La coerenza deve prevalere sugli interessi di partito, soprattutto in un momento in cui la Basilicata affronta sfide cruciali per il proprio futuro, a partire dalla attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr, per i quali già scontiamo pesanti ritardi.

La Fondazione, rivolge infine un appello a tutte le forze politiche di centrodestra affinché prevalga il senso di responsabilità e si metta al centro del dibattito il bene dei cittadini lucani in un patto sociale che sappia mobilitare le energie vive della nostra Regione intorno a un grande progetto di rilancio per la Basilicata.