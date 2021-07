Negramaro, il tour nei palazzetti slitta al 2022. Ecco le nuove date

Con una nota pubblicata dalla band di Giuliano Sangiorgi sui canali social ufficiali:

“Siamo ormai molto vicini al ritorno alla normalità, l’efficacia della campagna di vaccinazione e le decisioni prese da paesi a noi molto vicini, ci danno la sicurezza che tutto sta ripartendo. Abbiamo bisogno ancora di poco tempo per poter assicurare la riapertura dei palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle vostre aspettative”.

Il nuovo tour nei palazzetti dei Negramaro, previsto dal 7 ottobre 2021, sarà quindi riprogrammato nel 2022, data la situazione sanitaria e per poter assicurare la riapertura dei palasport in piena capienza. Restano validi i biglietti precedentemente acquistati.

Nel caso di città con una doppia data (Milano, Bari, Roma), i biglietti già acquistati restano validi per il rispettivo primo o secondo appuntamento.

Queste le date riprogrammate:

10 marzo – Rimini, RDS Stadium

12 marzo – Torino, Pala Alpitour

16 marzo – Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 12 ottobre 2021)

17 marzo – Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 13 ottobre 2021)

22 marzo – Perugia, PalaBarton

23 marzo – Ancona, PalaPrometeo Estra

25 marzo – Bologna, Unipol Arena

28 marzo – Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

1 aprile – Milano, Mediolanum Forum (recupero del 29 ottobre 2021)

2 aprile – Milano, Mediolanum Forum (recupero del 30 ottobre 2021)

9 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum

12 aprile – Napoli, PalaPartenope

16 aprile – Eboli, Palasele

18 aprile – Reggio Calabria, Palacalafiore

20 aprile – Bari, PalaFlorio (recupero del 26 novembre 2021)

21 aprile – Bari, PalaFlorio (recupero del 27 novembre 2021)

27 aprile – Conegliano, Zoppas Arena

30 aprile – Padova, Kioene Arena