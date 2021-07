Calendario Serie A: l’Inter apre con il Genoa. Derby Roma alla sesta, Toro-Juve alla settima

“Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Dal Pino, intervenuto durante il sorteggio del calendario 2021/22. “Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che sociale – ha aggiunto -. Abbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema”.

Ecco la prima giornata Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Hellas Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta e Udinese-Juventus.

La seconda giornata di andata: Atalanta-Bologna, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Verona-Inter, Juve-Empoli, Lazio-Spezia, Milan-Cagliari, Salernitana-Roma, Sassuolo-Sampdoria, Udinese-Venezia

La terza giornata di andata: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

La quarta giornata di andata: Empoli-Sampdoria, Genoa-Fiorentina, Verona-Roma, Inter-Bologna, Juve-Milan, Lazio-Cagliari, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Torino, Udinese-Napoli, Venezia-Spezia

La quinta giornata di andata: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Inter, Milan-Venezia, Roma-Udinese, Salernitana-Hellas Verona, Sampdoria-Napoli, Spezia-Juve e Torino-Lazio.

La sesta giornata di andata: Empoli-Bologna, Genoa-Hellas Verona, Inter-Atalanta, Juventus-Sampdoria, Lazio-Roma, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana, Spezia-Milan, Udinese-Fiorentina e Venezia-Torino.

La settima giornata di andata: Atalanta-Milan, Bologna-Lazio, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Napoli, Verona-Spezia, Roma-Empoli, Salernitana-Genoa, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Inter, Torino-Juve.

La prima giornata di ritorno: Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Lazio-Empoli, Milan-Roma, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Hellas Verona.

C’è la novità delle gare del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Tra o criteri, non potranno essere programmati i derby nella prima e nell’ultima giornata, con le stracittadine che dovranno svolgersi in giornate differenti.

I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali, oltre al divieto di ripetere incontri già disputati alla prima e all’ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo.

Infine, sarà necessaria alternanza tra Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana per le gare in casa, mentre invece Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la 7/a giornata di andata per concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League.

Per quanto riguarda le date si partirà domenica 22 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Saranno complessivamente cinque i turni infrasettimanali, che andranno in scena il 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Cinque invece le soste previste per le gare delle nazionali (5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022), mentre invece il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 le squadre di Serie A non scenderanno in campo per la sosta natalizia. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il torneo inizierà l’8 agosto con il turno preliminare, con la finale fissata per l’11 maggio 2022, mentre è ancora da definire la data della finale di Supercoppa italiana.