TOPOLINO Torna l’enigmatico Mister Vertigo

Chi è Mister Vertigo? Il principe della menzogna, l’uomo con la maschera a spirale, il ventriloquo… mille personalità per un solo criminale che ha sconvolto la vita di Topolinia.

È giunta l’ora di indossare i panni dell’investigatore e scoprire chi c’è dietro la maschera di questo truffatore che, da quando è apparso, ha raccontato così tante bugie, fake news e bufale da confondere e allontanare tutti sempre più̀ dalla verità̀.

Su Topolino 3423, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 30 giugno, prende il via l’ultimo capitolo della saga di Mister Vertigo, Topolino e il principe della menzogna (sceneggiato da Marco Nucci e con i disegni di Ottavio Panaro e Fabrizio Petrossi), e il grande concorso estivo a premi Chi è Mister Vertigo?!, che permetterà ai lettori di calarsi nei panni di detective per svelare una volta per tutte l’identità di questo enigmatico personaggio.

Da quando l’estate scorsa Mister Vertigo è apparso sulle pagine di Topolino, il magazine a fumetti più amato si è intriso di giallo e di mistero. Nonostante le indagini di Topolino e del Commissario Basettoni, l’identità del nuovo nemico di Topolinia rimane un grande punto interrogativo.

È giunta l’ora di trovare una soluzione agli enigmi e di smascherare il misterioso criminale ideato dalla sinergia tra lo sceneggiatore Marco Nuccie il Direttore di Topolino Alex Bertani.

Su Topolino 3423 il prologo di Topolino e il principe della menzogna darà il via a quattro appuntamenti ricchi di suspence e tutti i lettori saranno invitati a diventare protagonisti attivi dell’indagine, per cercare l’identità del menzognero nemico e vincere tantissimi premi. Solo sul numero 3427, poi, scopriremo davvero chi è Mister Vertigo!

Per partecipare basterà seguire di settimana in settimana gli sviluppi della storia Topolino e il principe della menzogna, collezionare le prove d’acquisto presenti su Topolino 3423, 3424 e 3425, aguzzare l’ingegno, collegarsi dal 14 al 25 luglio al sito Topolino.it/concorsomrvertigo e selezionare, tra i 10 personaggi proposti, chi si nasconde dietro la maschera di Mister Vertigo.

Il concorso, della durata di quattro settimane, terminerà su Topolino 3426, in edicola dal 21 luglio. Chi indovinerà la sua identità, inviando via mail la foto o la scansione del coupon (presente sia sul numero 3423 del settimanale che sul sito ufficiale di Topolino) con le prove d’acquisto, concorrerà all’estrazione di premi davvero speciali come una console Sony PS5, monopattino elettrico, Nintendo Switch Lite, Set gaming HP e tanto altro ancora.

Chi si volesse invece recuperare le origini della saga dedicata a Mister Vertigo potrà farlo con il volume della collana Topolino Extra a lui dedicato in fumetteria e su Panini.it dal 12 agosto, impreziosito da una copertina inedita di Fabio Celoni.

All’interno di questo volume speciale, oltre a Topolino e le notizie di Mister Vertigo, Topolino e l’incubo di Mister Vertigo e Topolino e le piccole verità del Natale, ci saranno tanti approfondimenti arricchiti da contenuti inediti come l’intervista doppia a Nucci e Bertani, gli studi dei personaggi di Fabrizio Petrossi, gli schizzi preparatori e le matite delle tavole di Ottavio Panaro.

L’estate non inizia senza il concorso di Topolino! Dal 30 giugno in edicola, fumetteria e su Panini.it.