Elena Paciello è Miss Italia Basilicata 2023

La 19enne studentessa di Scienze e tecniche del servizio sociale, da Tricarico, ha vinto la finalissima regionale di Miss Italia che si è tenuta sabato 26 agosto in Piazza Mario Pagano a Potenza.

Nel corso della serata nel capoluogo lucano sono state assegnate anche le seguenti fasce valide per l’accesso alle prefinali nazionali del concorso di bellezza più celebre del Paese:

Miss Eleganza Rosa Telesca, 29 anni da Atella, studentessa di Medicina e chirurgia, volontaria ed autista soccorritore d’ambulanza; Miss Cinema Dr. Kleein Anna Pia Bruno, 21 anni da Matera, studentessa di Farmacia; Miss Sport Givova Veronica Turturiello, 29 anni da Tito, hair stylist e lady barber.

In virtù dell’elezione di Elena Paciello, Miss Rocchetta Bellezza diventa Angelica Pia Pangaro, 19 anni da Montalbano Jonico, commessa.

Nominata Miss Social Antonietta Zarriello, 23 anni da Muro Lucano, studentessa di Economia aziendale, per il suo reel nell’ambito del concorso “Miss Italia racconta l’Italia”; per lei in palio una borsa di studio Digital Coach messa in palio dalla Direzione Nazionale.

Individuata, invece, come volto televisivo Aurora Laguardia, 18 anni da Potenza, studentessa del Liceo Linguistico con la passione per la recitazione, che ha ricevuto la fascia di Miss Antenna Sud, l’emittente appulo lucana media partner del tour.

A valutare le miss in gara, il cui hair style e make-up è stato curato da Absolute Parrucchieri & You Can Parrucchieri per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale, la giuria presieduta da Michele Napoli, vicesindaco del Comune di Potenza, e composta da: Gianmarco Blasi, assessore al bilancio; Nicola Pessolano, imprenditore; Manuela Matera, Miss Italia 365 del 2018; Ida Bilancia, Miss Miluna Basilicata 2019; Ilaria Benvenuto, avvocata; Anna Elena Romano, odontoiatra; Donato Pietrafesa per Framesi; Luca Manzi di Gioielli Gino per Miluna.

L’evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Potenza.

Madrina e special guest della serata Pamela Prati, showgirl e soubrette che nella sua carriera ha saputo spaziare con successo dalla tv al cinema ed al teatro, dalla moda alla canzone.

La finale è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda Antenna Sud; ospiti il tenore Luigi Cutrone con la sua possente voce e l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo Vado” e protagonista della puntata di Forum più visualizzata, con le sue esilaranti incursioni, ed il rapper MadLoco.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fiordilia, Domenico Buono Man Style Barletta.