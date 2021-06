Venerdì 02 Luglio la presentazione del piano turistico Pollino 2021

È fissata per venerdì 02 luglio 2021 alle ore 17:00 presso la Catasta di Campotenese la presentazione di tutte le azioni di rilancio turistico tra sicurezza e sostenibilità.

Sarà il Presidente dell’Ente Parco On. Mimmo Pappaterra ad illustrare le varie misure che porranno sicuramente il Parco nelle condizioni migliori per accogliere e far fruire al meglio la nostra Montagna, i nostri Borghi e le nostre Comunità Locali.

Nel corso della manifestazione oltre agli interventi di potenziamento del servizio di sorveglianza e dell’attivazione di info-point, sarà presentato il Piano per lotta agli incendi boschivi per l’anno 2021.

Va aggiunto che al termine dell’evento saranno assegnati dei riconoscimenti al Soccorso Alpino di Basilicata e Calabria per l’importante opera di assistenza da essi fornita e verrà ricordata la figura della Guida Fabio Limongi tragicamente deceduto nei mesi passati durante un’escursione in montagna.