Tra cinema e versi a Valsinni per ricordare Isabella Morra e le sue “ illusioni d’amore” nel giorno di San Valentino

Sarà l’attrice Aurora Ruffino ad impersonare nel teatro Ninì Truncellito di Valsinni (Mt) la giovane poetessa Isabella Morra il prossimo 14 febbraio nel giorno dedicato agli innamorati.

In una giornata di eventi curata dal Comune di Valsinni in collaborazione con Regione Basilicata e Lucana Film Commission, la figura di Isabella Morra rivivrà in due momenti, uno al mattino alle ore 10.00 con le scuole ed uno nel pomeriggio alle 18, con il pubblico.

Si partirà in entrambi gli appuntamenti con il film “Sexum superando” di Marta Bifano e dedicato alle tragiche vicende della sfortunata poetessa che fu uccisa per mano dei fratelli che sospettavano fosse al centro di una liaison con il suo istitutore Don Diego Sandoval De Castro.

L’attrice Aurora Ruffino, volto popolarissimo e molto amato della tv, nel pomeriggio interpreterà Isabella Morra nello spettacolo “Isabella Morra, illusione d’amore” scritto da Pier Paolo Grezzi e diretto ed interpretato con la Ruffino, dall’attore Erminio Truncellito.

Durante la giornata l‘attrice presenterà anche il suo libro “Volevo salvare i colori”.

Sarà possibile prendere parte allo spettacolo prenotandosi all’e-mail del Centro visite del Parco letterario Isabella Morra: [email protected] .

Info al num. 333 3225 332