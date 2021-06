Il caffè fa bene al fegato.Effetto positivo nel contrastare alcuni disturbi epatici

Ottime notizie dall’ Inghilterra per tutti gli amanti del caffè. Dec, espresso, lungo, corto, istantaneo o con la moka. Il caffè fa bene al fegato .

Con qualche tazzina al giorno state proteggendo la più grande ghiandola del corpo umano. Bere caffè, infatti riduce del 20% il rischio di malattia al fegato.

Uno studio inglese appena pubblicato ha svelato che il consumo regolare di caffè previene e riduce il rischio di avere problemi al fegato.

Ecco cosa dice lo studio Britannico :

Bere caffè aiuta, anche al fegato, si ma di quanto? Circa del 20%. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista BMC Public Health dal prof. Paul Roderick dell’Università di Southampton, uno dei coautori della ricerca. Che non è la prima a mostrare gli effetti benefici della bevanda stimolante. Già in passato alcune ricerche avevano indicato come il caffè aiutasse a ridurre il rischio di cancro al fegato, ma diminuiva anche i pericoli connessi alle malattie legate al fegato legate all’abuso di alcol. Ora, però, si sono scoperti gli effetti positivi sulle malattie al fegato. Tra queste l’insufficienza epatica cronica: uno dei problemi di salute più ricorrenti nel mondo. Secondo il British Liver Trust, la malattia è la terza causa di morte prematura nel Regno Unito, dove i decessi sono aumentati del 400% nel 1970.

Alla ricerca hanno partecipato 494.585, con un’età compresa tra 40 e 69 anni. Di questi, 384.818 hanno dichiarato di essere bevitori di caffè, mentre 109.767 non avevano consumato la bevanda. Gli esperti hanno tenuto sotto controllo la salute del loro fegato per un periodo di quasi 11 anni. Il risultato è stato: 3.600 casi di malattia epatica cronica, con 301 decessi e 1.839 casi di semplice malattia del fegato grasso.