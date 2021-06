MINI è partner di MEET MUSIC: il primo evento italiano sul music business in diretta streaming lunedì 28 e martedì 29 giugno

San Donato. Per il terzo anno consecutivo MINI è partner di Meet Music, l’appuntamento che dal 2017 regala a produttori, artisti e professionisti della scena musicale elettronica l’opportunità di incontrarsi e attivare sinergie uniche e speciali, migliorando la conoscenza sul music business sia dal punto di vista del djing che da quello della produzione discografica.

Forte degli ottimi risultati e dell’esperienza maturata nella scorsa edizione – che per la prima volta ha visto l’evento organizzato solo in digitale – anche quest’anno Meet Music si svolgerà online.

Un doppio appuntamento che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione, lunedì 28 e martedì 29 giugno.

Due giorni in cui, dalle 10 alle 18, si potranno seguire le tavole rotonde, i workshop e i live esclusivi con tanti esperti e protagonisti del settore come la voce degli Eiffel 65 Jeffrey Jey, il dj producer Tommy Vee, lo storico cantastorie e icona del clubbing anni ’90 Franchino, ma anche insieme a Molella, Saturnino, Carla Armogida (Artist & Label Partnership Manager di Spotify Italia), Matteo Fedeli (direttore SIAE) e Renato Tanchis (Sony Music).

L’evento, arrivato quest’anno alla 5° edizione, andrà in diretta dal teatro La Fonderia Leopolda di Follonica, dove, tra i vari temi di confronto, non mancheranno alcune riflessioni legate alla ripartenza della musica live (informazioni e programma completo sono su MeetMusic.it).

Ancora una volta, poi, torna centrale la partnership con MINI, che da sempre ama condividere con la sua community (e non solo) passioni, interessi ed esperienze.

Ecco quindi da dove nasce il desiderio di prendere parte a uno degli appuntamenti musicali più giovani e in fermento sulla nostra penisola.

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno con la seconda edizione del MINI MEETs MUSIC CONTEST – concorso per giovani artisti in età compresa tra 18 e 25 anni – anche quest’anno MINI rinnova l’appuntamento e raddoppia le possibilità di vincere.

Per la prima volta, infatti, i vincitori saranno due: un dj produttore e una songwriter. Per entrambi, il premio in palio sarà quello di vivere una vera e propria esperienza da professionisti, insieme.

Nell’edizione 2021, MINI MEETs MUSIC CONTEST mette in palio un corso base presso la MAT Academy (scuola di produzione musicale che insegna le più avanzate tecniche di produzione), la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1 e la pubblicazione della traccia su una delle etichette che ruotano attorno all’evento.

Il contest, aperto ad artisti e gruppi italiani liberi da contratto discografico o editoriale, è rivolto ad ogni genere musicale e si svolgerà via web durante il mese di luglio.

Per partecipare alla selezione basterà rispondere con un video alle domande che verranno proposte lunedì 28 giugno alle ore 10:00 in apertura di Meet Music. I video con le risposte potranno essere inviati al numero 371/3340362 dall’1 al 31 luglio 2021.

In seguito, una giuria di preselezione nominata dal Meet Music e formata da addetti ai lavori sceglierà insindacabilmente un producer e una songwriter tra i più interessanti, che verranno proclamati vincitori dell’edizione (tutti i dettagli di MINI MEETs MUSIC CONTEST sono nella sezione dedicata del sito Meet Music).

«Per il terzo anno consecutivo MINI firma la partnership con Meet’s Music, uno degli eventi principali per il settore musicale e, in particolare, per i professionisti e gli aspiranti tali, del mondo del clubbing – Afferma Stefano Ronzoni, direttore di MINI.

«Una scelta che riconfermiamo ancora una volta, mossi dalla forte affinità che abbiamo con l’evento. La musica, infatti, sa sempre trovare la chiave giusta per restare al passo con i tempi e attrarre nuove generazioni. Un po’ come MINI, che ama condividere esperienze uniche con la sua community».

MINI MEETs MUSIC CONTEST è un’opportunità unica per la promozione del talento, che mette al centro la passione per la musica e offre non solo la concretizzazione di un’opera ma anche una splendida opportunità di studio e miglioramento.

Una scelta, totalmente in linea con il suo spirito, sempre attento alle nuove tendenze e al passo con i tempi.