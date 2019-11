Il 21 e 22 novembre a Roma Assemblea Lucani in Italia

Presso la sede della Regione Basilicata a Roma si procederà alla designazione dei rappresentanti in seno alla Commissione regionale dei Lucani nel mondo. Seguiranno momenti di dibattito su fare impresa in Basilicata e valorizzazione dei territori

L’Assemblea delle Associazioni lucane in Italia si terrà il 21 e 22 novembre prossimi presso la sede della Regione Basilicata a Roma.

Durante la due giorni si procederà, cosi come indicato dall’articolo 5 della legge regionale 16 del 2002 (“Disciplina generale degli interventi in favore dei Lucani nel mondo”), alla designazione, in seno alla Commissione regionale dei lucani nel mondo, dei rappresentanti delle Associazioni lucane in Italia.

Il consueto appuntamento quest’anno diverrà anche occasione di dibattito e confronto su tematiche quali fare impresa in Basilicata e la valorizzazione dei territori.