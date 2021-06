Festival della Comunicazione 2021 dal 9 al 12 settembre, a Camogli

Dante a tempo di rap

Conversazioni dantesche con Murubutu e Claver Gold

Murubutu e Claver Gold, due degli esponenti più in vista dello storytelling rap in Italia, hanno pubblicato Infernvm, un album completamente dedicato all’Inferno di Dante che ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico, votato come miglior album hip hop italiano del 2020.

In occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco, i due artisti propongono un incontro in bilico fra narrazione e performance musicale, con presentazione dal vivo di alcuni brani dell’album e alcune delle canzoni più conosciute del repertorio dei due rapper.

La musica è pericolosa – “Leçon concert” – Con Nicola Piovani

Nicola Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera: gli inizi con le musiche dei cinegiornali nella facoltà di Filosofia insieme a Silvano Agosti, il primo film e l’incontro con il grande cinema, da Bellocchio a Monicelli, dai fratelli Taviani a Nanni Moretti e Roberto Benigni.

Per Federico Fellini, ricordato con affetto nelle piccole manie e ammirazione per la maestria di regista, Nicola Piovani ha scritto le musiche degli ultimi tre film (Ginger e Fred, L’intervista e La Voce della Luna). Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Nicola Piovani ha raccontato accompagnandole con le note del suo pianoforte, perché, ha sottolineato “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”.

Laboratori

Immancabili gli eventi e gli appuntamenti per il pubblico dei più giovani che potrà esplorare il tema Conoscenza con percorsi e linguaggi appositamente ideati per loro. Per bambini e ragazzi sono in programma, infatti, laboratori che spaziano dall’informatica alla robotica marina, dalla scrittura creativa all’esperienza teatrale, all’esplorazione dell’ambiente.

Tutti a giocare… con il pensiero (6-11 anni)

Uno spazio di incontro, ascolto e riflessione intorno ai temi della filosofia per piccoli pensatori.

Attraverso giochi, rompicapi ed esperimenti mentali, il nostro laboratorio sarà l’occasione per offrire un palcoscenico ai pensieri e alle grandi domande che ci animano, in cui ogni idea possa prendere una direzione nuova: spostarsi, rigirarsi, capovolgersi, prendere il volo, mettersi a testa in giù!

In collaborazione con: Filò. Il filo del pensiero, associazione di promozione del dialogo filosofico, Università di Bologna.

La robotica marina dal porticciolo ai poli (per tutti)

Un piccolo battello autonomo robotizzato in grado di apprendere strategie di controllo umane nelle acque del porticciolo di Camogli. In questo laboratorio all’aperto i partecipanti potranno pilotare il battello dal molo, addestrandolo ad eseguire delle semplici manovre che, in seguito, il robot eseguirà autonomamente. In collaborazione con il CNR-Istituto Ingegneria del mare di Genova.